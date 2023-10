Žižek kritiziral izraelsko politiko in sprožil ogorčenje v Frankfurtu

Slavoj Žižek je znova ukradel pozornost s svojim javnim nastopom. Tokrat tudi zaradi ogorčenja, ki so ga pri nekaterih sprožile njegove besede o najnovejšem dogajanju na Bližnjem vzhodu. Citiral je zgodovinarja in pisatelja Juvala Noaha Hararija in dejal, da je Izrael na poti k temu, da postane diktatura. Dejal je, da brez knjig ni rešitve za Gazo. "Samo skozi branje knjig se lahko zavemo situacije," je prepričan. Žižek je kritiziral tudi obravnavanje Palestincev kot problem. Po njegovem mnenju je potrebno pogledati njihovo situacijo.

Njegove besede so sprožile ogorčenje med nekaterimi obiskovalci sejma, ki so protestirali in dvorano zapustili. Žižku so očitali relativizacijo problematike. Toda del občinstva se je z njim strinjal in govor pospremil z aplavzom.

Nemški Zeit.de je poročal, da se je z Žižkom sprl Hessenski komisar za atisemetizem Uwe Becker, ki je Slovencu očital, da "Hamasovega terorja ne more enačiti z izraelsko politiko". Becker je celo stopil na oder in dejal, da je Žižkova "relativizacija ob pobitih družinah sramotna". Po koncu njegovega nastopa je šef knjižnega sejma Juergen Boos dejal: "Vesel sem, da smo končali s poslušanjem govora. Tudi če nam ni bilo všeč in četudi bi to morda obsojali. Pomembno je, da se poslušamo."

Becker je kasneje za nemško tiskovno agencijo povedal, da se "lahko pogovarjamo o čemer koli, tudi o pravicah in trpljenju Palestincev, le ne o enačenju in izenačevanju krivic ter množičnega nasilja in terorizma – to ni mogoče". Komisar za antisemitizem je nadaljeval: "Tudi svoboda govora ima mejo - kjer se stvari relativizira, banalizira in enači v kontekstu, ko jih ni mogoče enačiti."

Spletni Bild je v članku z naslovom 'Škandalozni nastop na odprtju knjižnega sejma!' zapisal, da se Žižek ni pustil motiti ob glasnem protestu Beckerja ter da je nadaljeval "z absurdnim" govorom do konca.

Knjižnega sejma se je udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.