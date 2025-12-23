Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zlata flota ZDA 'razreda Trump': nova bojna ladja 'najmočnejša doslej'

Miami, 23. 12. 2025 07.01 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
D. S. STA
Trump napovedal gradnjo nove bojne ladje

Ameriški predsednik Donald Trump je na Floridi naznanil, da bo vojaška mornarica zgradila novo veliko bojno ladjo, ki bo del nove "zlate flote" vojaških ladij "razreda Trump". Napoved je del večjega načrtovanega širjenja zmogljivosti ameriške mornarice.

Vlada Donalda Trumpa načrtuje posodobitve plovil z osebjem in brez osebja, vključno z večjimi bojnimi ladjami in manjšimi plovili, poroča televizija ABC.

Ameriški uradniki so opozorili, da ZDA v ladjedelništvu trenutno zaostajajo za Kitajsko tako v zmogljivosti kot v skupni proizvodnji, navaja britanski BBC.

"To bodo najhitrejše, največje in daleč najmočnejše od vseh bojnih ladij, ki so bile kdaj zgrajene," je Trump zagotovil v svojem letovišču Mar a Lago na Floridi v spremstvu državnega sekretarja Marca Rubia, ministra za obrambo Petea Hegsetha in sekretarja mornarice Johna Phelana.

Predhodna napoved Bele hiše o velikem oznanilu ob prisotnosti omenjenih je sprožala ugibanja, da bo Trump napovedal kaj novega v zvezi s pritiskom na Venezuelo in napadi na čolne v Karibskem morju, ki domnevno prevažajo mamila, vendar se tega ni dotaknil.

Nova bojna ladja Trumpovega razreda bo po predsednikovih besedah izjemno velika in opremljena z nadzvočnimi raketnimi izstrelki, velikimi topovi, laserji in drugimi sodobnimi tehnologijami, ki so šele v razvoju.

Ameriška mornarica je v 80. letih posodobila štiri bojne ladje razreda Iowa z dodajanjem raketnih izstrelkov namesto manj uporabnih velikih topov, vendar so jih nato v 90. letih prejšnjega stoletja upokojili.

Trump se je že lani med predvolilno kampanjo pritoževal, da ameriška mornarica nima več bojnih ladij, in napovedal, da jih bodo pod njegovo vlado znova gradili. Kritiki medtem menijo, da bo mornarica gradila zgolj tarče za nasprotnike, saj da so velike bojne ladje z močnimi topovi stvar preteklosti.

trump zda flota ladja

Zlata flota ZDA 'razreda Trump': nova bojna ladja 'najmočnejša doslej'

Prihajajo snežinke: kje bi se lahko razveselili belega božiča?

SORODNI ČLANKI

Trump ne odneha: imenoval posebnega odposlanca za Grenlandijo

Američani lovijo še tretji naftni tanker: prvi poskus zasega spodletel

Pogovori na Floridi 'konstruktivni', a brez konkretnega preboja

Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom

Caracas zaseg naftnega tankerja označil za krajo in ugrabitev

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
23. 12. 2025 08.30
Preden bo zgrajena, bo on že v piksni.
Odgovori
0 0
SpamEx
23. 12. 2025 08.26
Nagnusno, bolj nagnusno, Donald
Odgovori
-1
0 1
SLObunkeljn
23. 12. 2025 08.23
Zlata sejalka smrti. O kako lepo je biti neumen.
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
23. 12. 2025 08.19
ZDA se bodo kmalu preimenovale v Trumpland.
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
23. 12. 2025 08.18
S..t hole flota
Odgovori
+2
2 0
brusilec
23. 12. 2025 08.12
zda je konec.. naj živi "Trump land" :D idiocracy se uresničuje, dobesedno, črko za črko..
Odgovori
+2
2 0
proofreader
23. 12. 2025 08.02
Pomembno je, da smo na pravi strani.
Odgovori
+0
1 1
but_the_ppl_are_retarded
23. 12. 2025 08.01
Zihr bojo oranžne, ne modro-sive barve. Bi se spodoblo...
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
23. 12. 2025 08.03
za kamuflažo ko bodo gorele
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
23. 12. 2025 08.00
zlata flota🙃tip je prf......
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
moskisvet
Portal
Hčerka je njena izrezana kopija
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425