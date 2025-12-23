Zlata flota ZDA 'razreda Trump': nova bojna ladja 'najmočnejša doslej'

"To bodo najhitrejše, največje in daleč najmočnejše od vseh bojnih ladij, ki so bile kdaj zgrajene," je Trump zagotovil v svojem letovišču Mar a Lago na Floridi v spremstvu državnega sekretarja Marca Rubia , ministra za obrambo Petea Hegsetha in sekretarja mornarice Johna Phelana .

Ameriški uradniki so opozorili, da ZDA v ladjedelništvu trenutno zaostajajo za Kitajsko tako v zmogljivosti kot v skupni proizvodnji, navaja britanski BBC.

Vlada Donalda Trumpa načrtuje posodobitve plovil z osebjem in brez osebja, vključno z večjimi bojnimi ladjami in manjšimi plovili, poroča televizija ABC .

Predhodna napoved Bele hiše o velikem oznanilu ob prisotnosti omenjenih je sprožala ugibanja, da bo Trump napovedal kaj novega v zvezi s pritiskom na Venezuelo in napadi na čolne v Karibskem morju, ki domnevno prevažajo mamila, vendar se tega ni dotaknil.

Nova bojna ladja Trumpovega razreda bo po predsednikovih besedah izjemno velika in opremljena z nadzvočnimi raketnimi izstrelki, velikimi topovi, laserji in drugimi sodobnimi tehnologijami, ki so šele v razvoju.

Ameriška mornarica je v 80. letih posodobila štiri bojne ladje razreda Iowa z dodajanjem raketnih izstrelkov namesto manj uporabnih velikih topov, vendar so jih nato v 90. letih prejšnjega stoletja upokojili.

Trump se je že lani med predvolilno kampanjo pritoževal, da ameriška mornarica nima več bojnih ladij, in napovedal, da jih bodo pod njegovo vlado znova gradili. Kritiki medtem menijo, da bo mornarica gradila zgolj tarče za nasprotnike, saj da so velike bojne ladje z močnimi topovi stvar preteklosti.