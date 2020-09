Zlata medalja za junaško podgano, ki rešuje življenja

Zaenkrat je bilo v okviru podeljevanja priznanj odlikovanih 30 živali, ki svoje poslanstvo opravljajo po celem svetu, Magawa pa je prva odlikovana podgana.

Magawa je stara sedem let, za odkrivanje min pa so jo izšolali predstavniki v Belgiji registrirane dobrodelne organizacije Alopo s sedežem v Tanzaniji, ki si že vrsto let prizadeva izšolati čim več podgan za odkrivanje min in tuberkuloze v projektu HeroRATs (podgane junaki).

Pogana, ki opravi leto dni šolanja, prejme prav poseben certifikat, nato pa jo dodelijo eni od organizacij, ki deluje na področju odstranjevanja min in neeksplodiranega streliva.

"Ta medalja je veliko priznanje za vse nas v organizaciji Alopo," je dejal izvršni direktor Christophe Cox. "Je pa hkrati veliko priznanje za vse ljudi v Kambodži in po svetu, ki še vedno trpijo zaradi posledic, ki jih imajo odvržene in nastavljene mine na lokalno prebivalstvo."