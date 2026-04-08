Zlata vredna tišina: posadka Artemisa II 'ignorirala' Trumpa

Po zgodovinski vesoljski misiji na oddaljeno stran Lune je posadka Artemisa II prejela klic od nikogar drugega kot samega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Astronavtom je čestital za podvig, nato pa 'zašel' na povsem drugo temo in se pričel brezsmiselno hvalisati kanadskemu astronavtu Jeremyju Hansenu.
Ameriški predsednik je govoril o tem, kako se je pogovarjal z nekdanjim kanadskim hokejistom in podpornikom njegove ideologije MAGA (Make America Great Again) Waynom Gretzkyjem (ki ga imenuje kar 'Veliki'), pa tudi s kanadskim premierjem Markom Carneyjem.
"No, moram reči, da sem govoril z zelo posebno osebo, Waynom Gretzkyjem, ki ga – mislim da – poznate, z Velikim," je dejal Trump. "Govoril sem tudi z vašim premierjem in mnogimi drugimi prijatelji, ki jih imam v Kanadi. Zelo so ponosni na vas." "Zelo ste pogumni," je nadaljeval. "Nisem prepričan, če bi oni to želeli storiti. Če sem iskren, nisem prepričan niti, če bi Veliki to hotel storiti ..."
Komentarju je sledila dolga, mučna tišina. Posadka je molčala še več kot minuto po tem, ko je Trump nehal govoriti, zaradi česar so v kontrolnem centru celo preverili, ali še imajo vzpostavljeno povezavo."Da se prepričamo, da ste še vedno na liniji," so dejali operaterji na Zemlji. Komunikacija je delovala brezhibno, in sodeč po verjetno najbolj zabavnem delu tega nerodnega trenutka pri tem ni bilo niti nobenega zamika. Pravzaprav se je Trump, ki je čakal odziv posadke, nemudoma odzval prvi. "Sem, ja, sem," je odgovoril.
Posnetek molka astrnotavtov je, pričakovano, nemudoma postal viralen. "Molk je zlato. In pove veliko," je ob tem zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij. "Ko mu nihče od astronavtov nima več kaj povedati," je pripomnil drugi.
Mnogi se šalijo, da se Trumpovemu izbruhu očitno ne moreš izogniti niti več kot 400.000 kilometrov od Zemlje. Spet drugi so pohvalili posadko, ker se ni odzvala na njegovo blebetanje. "Ko nam skorajda ne morejo biti še bolj všeč, postrežejo s popolnim 'odgovorom'," se bere še en komentar. "Tako izgleda integriteta. Kako osvežujoče je videti ljudi, ki se ne smejijo najbolj neumnemu voditelju vseh časov. Hvala," je zapisal eden od uporabnikov družbenega omrežja X.
"To je j***** umetnost. Dolga tišina, kjer je vsaka sekunda bolj smešna od prejšnje. /.../ Prava komedija," je še eden od komentarjev.
Poveljnik Reid Wiseman, pilot Victor Glover ter specialista misije Christina Koch in Jeremy Hansen so trenutno na poti nazaj na Zemljo. Pristanek je predviden za petek, 10. aprila.
Trump je četverico po končanju misije sicer povabil tudi na obisk v Belo hišo. "Tudi jaz sem bil precej zaposlen, kot veste, ampak zagotovo si bom našel čas," je dejal Trump. Kdo ve, morda bodo takrat malce bolj gostobesedni.
