Tujina

Zlata vredna tišina: posadka Artemisa II 'ignorirala' Trumpa

Washington, 08. 04. 2026 16.37 pred 57 minutami 3 min branja 48

Avtor:
Ti.Š.
Posadka Artemis II in Donald Trump

Posnetek molka posadke Artemisa II ob brezsmiselnemu hvalisanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa je postal viralen. Mnogi se šalijo, da se Trumpovemu izbruhu blebetanja očitno ne moreš izogniti niti več kot 400.000 kilometrov od Zemlje.

Po zgodovinski vesoljski misiji na oddaljeno stran Lune je posadka Artemisa II prejela klic od nikogar drugega kot samega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Astronavtom je čestital za podvig, nato pa 'zašel' na povsem drugo temo in se pričel brezsmiselno hvalisati kanadskemu astronavtu Jeremyju Hansenu.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Ameriški predsednik je govoril o tem, kako se je pogovarjal z nekdanjim kanadskim hokejistom in podpornikom njegove ideologije MAGA (Make America Great Again) Waynom Gretzkyjem (ki ga imenuje kar 'Veliki'), pa tudi s kanadskim premierjem Markom Carneyjem.

"No, moram reči, da sem govoril z zelo posebno osebo, Waynom Gretzkyjem, ki ga – mislim da – poznate, z Velikim," je dejal Trump. "Govoril sem tudi z vašim premierjem in mnogimi drugimi prijatelji, ki jih imam v Kanadi. Zelo so ponosni na vas." "Zelo ste pogumni," je nadaljeval. "Nisem prepričan, če bi oni to želeli storiti. Če sem iskren, nisem prepričan niti, če bi Veliki to hotel storiti ..."

Komentarju je sledila dolga, mučna tišina. Posadka je molčala še več kot minuto po tem, ko je Trump nehal govoriti, zaradi česar so v kontrolnem centru celo preverili, ali še imajo vzpostavljeno povezavo."Da se prepričamo, da ste še vedno na liniji," so dejali operaterji na Zemlji. Komunikacija je delovala brezhibno, in sodeč po verjetno najbolj zabavnem delu tega nerodnega trenutka pri tem ni bilo niti nobenega zamika. Pravzaprav se je Trump, ki je čakal odziv posadke, nemudoma odzval prvi. "Sem, ja, sem," je odgovoril.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetek molka astrnotavtov je, pričakovano, nemudoma postal viralen. "Molk je zlato. In pove veliko," je ob tem zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij. "Ko mu nihče od astronavtov nima več kaj povedati," je pripomnil drugi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mnogi se šalijo, da se Trumpovemu izbruhu očitno ne moreš izogniti niti več kot 400.000 kilometrov od Zemlje. Spet drugi so pohvalili posadko, ker se ni odzvala na njegovo blebetanje. "Ko nam skorajda ne morejo biti še bolj všeč, postrežejo s popolnim 'odgovorom'," se bere še en komentar. "Tako izgleda integriteta. Kako osvežujoče je videti ljudi, ki se ne smejijo najbolj neumnemu voditelju vseh časov. Hvala," je zapisal eden od uporabnikov družbenega omrežja X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je j***** umetnost. Dolga tišina, kjer je vsaka sekunda bolj smešna od prejšnje. /.../ Prava komedija," je še eden od komentarjev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poveljnik Reid Wiseman, pilot Victor Glover ter specialista misije Christina Koch in Jeremy Hansen so trenutno na poti nazaj na Zemljo. Pristanek je predviden za petek, 10. aprila.

Trump je četverico po končanju misije sicer povabil tudi na obisk v Belo hišo. "Tudi jaz sem bil precej zaposlen, kot veste, ampak zagotovo si bom našel čas," je dejal Trump. Kdo ve, morda bodo takrat malce bolj gostobesedni.

Donald Trump posadka Artemis II molk

Dobitniki odličij na zimskih OI bodo prejeli tudi denarne nagrade

Sodišče zavrglo zahtevo Fidesa za oceno ustavnosti več členov zakona

KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gggg1
08. 04. 2026 17.33
Če pozorno pogledamo posnetek, vidimo, da so mu nazaj odgovarjali, vendar se ni nič slišalo.
Odgovori
+1
1 0
HitraVeverca
08. 04. 2026 17.31
Naj.že.vtihne.drekač.en
Odgovori
-1
0 1
Big M
08. 04. 2026 17.33
Sej tebi nič ni reko 😂🤣😂 tile dreka¢l mediji pišejo non stop o njem!
Odgovori
0 0
belyugo
08. 04. 2026 17.24
Meni ne deluje, da so bili namenoma tiho, samo čakali so, da jim preda besedo, verjetno kak protokol v takih situacijah.
Odgovori
+0
2 2
Lock Down
08. 04. 2026 17.34
Ja, protokol tišine. Včasih neumnemu sogovorniku največ poveš z molkom.
Odgovori
0 0
Uporabnik-1442225
08. 04. 2026 17.22
Narcis mogoče bo naredil vojno na Luni
Odgovori
-1
1 2
pijancenundbarabn
08. 04. 2026 17.22
"Problemi" k jih delajo politiki in se ukvarjajo so k en prah na okenski polici, medtem k lebdi pred nami celo vesolje.. Dobr so mu dal vedt..
Odgovori
-1
1 2
LeviTUMOR
08. 04. 2026 17.21
Smo mal že tečni iz telim trumpom, ko je pa doma en kup💩💩💩za spucat, bi si človek mislil.
Odgovori
+3
4 1
poper00
08. 04. 2026 17.23
Tečni .Cel svet je pahnil v krizo in o njem naj ne bi poročali?
Odgovori
+0
1 1
progresivnidaveknastanovanja
08. 04. 2026 17.17
To američani, pokažte da ste ga sposobni odstranit, če ne se bo eu morala obrnat rusiji in kitajski.
Odgovori
-4
2 6
wsharky
08. 04. 2026 17.17
se bojim, da se ne bodo vrnili, da se bo zgodila nepričakovana napaka, ker z Slovenskim Zetom ni dobro češenj zobat
Odgovori
-2
2 4
JAZsemTI
08. 04. 2026 17.13
Z orangutanom se ni treba pogovarjat. On pove vse😏
Odgovori
+0
6 6
seter73
08. 04. 2026 17.09
Dajte si vi raje okvarjat z zaurkanim butalcem Golobom in njegovim egom ki potrebuje resno zdravljenje, potem pa sele kako je pri sosedih..
Odgovori
-9
8 17
Pamir
08. 04. 2026 17.13
Svečko ukvarjaj se s svojim Bogom jajotom , ne smetit zanimivih prispevkov.
Odgovori
+2
8 6
simc167
08. 04. 2026 17.14
Mamo mi enga istega kot trump, pa kot vidim si ti njegov volilec. Isto upičen kot trump in isto velik prijatelj izraelcev. Ogabni ste sektaši. 🤮🤮🤮
Odgovori
+3
7 4
poper00
08. 04. 2026 17.15
Malo si zabluzil.35 let enpredsednik stranke ,ki jo je ukradel in je prepričan ,da je najpametnejši kljub samo končani kumrovški šoli.To je neizmeren ego.
Odgovori
+3
6 3
SLOVENSKI CHATGPT
08. 04. 2026 17.26
„Biti SDSovec“, je zaljivka. Samo, da ves, da se ne bos kje ven metal… 🤘
Odgovori
+0
1 1
klop12
08. 04. 2026 17.09
another TACO tuesday, Iran jih je s*at peljal
Odgovori
+2
5 3
3320.
08. 04. 2026 17.09
Pa ta odprava je večji fojtr in cirkus kot Trump, pa to veliko pove.
Odgovori
-5
1 6
Bolfenk2
08. 04. 2026 17.09
V Iranu pa je Trump fasal in izgubil vojno. Očitno je dosti dolžan Izraelcem, da je sploh šel v to neumno vojno, za katero je bilo jasno, da je ne more dobiti. Sedaj naj spet malo pritisne na Zelenkota, da bo pristal na mir. Tako bo Trump mirotvorec vsaj v Ukraini.
Odgovori
+1
6 5
poper00
08. 04. 2026 17.16
Nihče ne more vrniti na tisoče mrtvih ,da 170 deklic sploh ne omenjam.Tip je množični morilec in pomagač pri genocidu.
Odgovori
-1
4 5
Posteni
08. 04. 2026 17.21
Lepo po vrsti.. zacnimo z putinom..
Odgovori
+3
3 0
Tir1
08. 04. 2026 17.05
Jih je minilo, da bi se vrnili na Zemljo...
Odgovori
+6
11 5
klop12
08. 04. 2026 17.08
hahaha dobra
Odgovori
+0
2 2
asdfghjklč
08. 04. 2026 16.58
Na njegove "uspehe" res ne morejo biti ponosni. Je pa trump edini, ki je najbolj zaslužen za to misijo artemis, saj jo je on odobril in financiral z goro denarja.
Odgovori
-5
7 12
Hames
08. 04. 2026 17.10
Oj jo je odobril, ker je pač bil tam. Zadevo je dobil na mizo, samo odobril jo je. Plačal pa je tud ni z lastnim denarjem.
Odgovori
+3
7 4
Big M
08. 04. 2026 17.16
Lahko bi jo odklonil ha?
Odgovori
+0
2 2
poper00
08. 04. 2026 17.18
Trump edino polni svoje žepe z denarjem ,ki ga pridobiva ,ker ve kaj bo naredil in že za to si zasluži težki zapor.Kje on kaj financira?
Odgovori
+1
4 3
VladaPada
08. 04. 2026 16.56
Novinarji a vas ni nic sram ko se tako vsak dan lazete javno vesoljni sloveniji?
Odgovori
-7
7 14
Watcherman
08. 04. 2026 17.00
Kaj,da lažejo pa tukaj se novice sveta samo posredujejo in objavljajo in si nobeden nič sam ne izmišljuje kaj tebi ni jasno?????
Odgovori
+10
15 5
lokson
08. 04. 2026 17.08
Ne bluzi. Dobro vedo, da vse kar pove CNN, NY Times, W.post, Guardian, BBC in podobna trobila, izhaja iz čistega pariranja in ideologije. Izpostavlja se besede najbolj norih posameznikov in se njihove blodnje preko medijev z TDS sindromom svetu in nam predstavlja kot dejstva. Zadosti je pogledat prispevke lampretove iz ZDA, pa ti je vse jasno. Sam spremljam ameriške medije in ne morem verjet, kakšne pravljice bazirane na izjavah posameznikov, kateri pa so del dejanskega problema ZDA, lahko preberemo tukaj gor.
Odgovori
-2
5 7
Watcherman
08. 04. 2026 17.09
Phahaha.
Odgovori
-2
1 3
simc167
08. 04. 2026 17.15
Beri demokracijo in glej noro tv. Tam ne lažejo. Ubožec
Odgovori
+1
5 4
Big M
08. 04. 2026 17.18
Stric Loxi 👍🏼👍🏼👍🏼 čista resnica!
Odgovori
-1
2 3
poper00
08. 04. 2026 17.20
Se pravi ,da verjetno ne pomaga Židom in tudi iran ni napadel tale posnetek pa je zmontiran.Res si ubog.Naj te plešavi najame ,da boš razkril nepravilno glasovanje.
Odgovori
-1
2 3
SLOVENSKI CHATGPT
08. 04. 2026 17.28
Desna svecka ze ve 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-1
0 1
lokson
08. 04. 2026 17.33
Biciklisti, pa ne no. Povem dejstva. Ne govorim o trenutnem spopadu v Iranu, ampak na splošno. Toliko svinjarij se dogaja v ZDA, pa o tem niti besede, ampak samo Trump gor, Trump dol. Potencira se besede opranih plačanih aktivistov in nekaterih Demokratov, kateri so zabredli zelo globoko. Te isti mediji, katere povzema tudi ta medij, so za iste stvari Obami in Clintonu peli hvalospeve. Ampak ne. Najbolj pomembno je kar reče Walz, Schummer, ali kakšna BLM aktivistka. Enostranskost poročanja in potenciranje do onemoglosti banalnih stvari, je šla čez vse meje. Ko View z Joy Behar postane referenca za naše medije, je hudič vzel šalo.
Odgovori
0 0
Brihtno
08. 04. 2026 16.55
Kritizitate Trumpa in njegove govore, ki jih večino sam piše. Ko je Biden govorul neumnisti 1000× hujše ste bili pa 🤫🫣🫢
Odgovori
+1
12 11
franc1972slo
08. 04. 2026 17.06
Ko bi se vsaj zgovarjal, da ni tako neumen in mu jih kdo drug piše, najbolj brihten ravno nisi.
Odgovori
+6
8 2
Naiskreni
08. 04. 2026 17.10
poglej si universe25 na yt pa bos vedel in razumel...
Odgovori
+1
1 0
seter73
08. 04. 2026 17.11
Dementni Joe je bolj malo govoril je boli dremal
Odgovori
+2
2 0
Hames
08. 04. 2026 17.13
Te govore da bi si on napisal in v naprej pripravil? Potem je bolj butast kot sem mislil. Ker bi se otrok v osnovni šoli zna bolje pripraviti na govor. Trump mi deluje kot da pride na oder in blebeta kar mu pač pride na misel.
Odgovori
+3
3 0
Watcherman
08. 04. 2026 16.51
Nič ni res in resnično vse je nateg,laž in pravljica za lahko noč kajne domišljave brihte phahaha?.
Odgovori
-2
5 7
a res1
08. 04. 2026 16.50
A astronsvti pa še niso navezali stikov z domačimi, kot je pisalo, da bodo to izvedli? So to iz režije izrezali?
Odgovori
-5
0 5
VladaPada
08. 04. 2026 16.55
Pa dve leti bodo potovali do lune..... bolani levi mediji pa se sram jih nic ni ko vsak dan berejo neumnosti pri porocilih dol iz ekranov.
Odgovori
-4
2 6
Watcherman
08. 04. 2026 17.02
Kje je zapisano dve leti brihta še do Marsa je samo nekje 6 mesecev phahaha?.
Odgovori
+3
5 2
Artechh
08. 04. 2026 16.45
Psihopati
Odgovori
+0
3 3
oježeš
08. 04. 2026 16.50
Misliš eden, od mnogih normalnih?
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
vizita
Portal
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
moskisvet
Portal
Umrla cenjena slovenska novinarka in avtorica
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Komar
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641