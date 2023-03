Zlate klopi za skoraj pol milijona evrov razburjajo davkoplačevalce Wuppertala

Prebivalci Wuppertala in Združenje davkoplačevalcev Severnega Porenja - Vestfalije so na nogah. Razburjenje so povzročile lesene klopi s pozlato, ki krasijo središče mesta. "Je to umetnost ali kaj? Za prebivalce Wuppertala zagotovo ni vse zlato, kar se sveti." "Niso vredne tega denarja. Samo običajne klopi so." "Skoraj vsak 'naredi sam' mojster bi jih lahko zbil skupaj." "Kaj je na njih tako posebnega, da so tako drage?" To je le nekaj odzivov ogorčenih Wuppertalčanov.