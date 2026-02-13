Zlate palice, vredne 120.000 evrov, po nesreči odvrgel v smeti

57-letni Italijan iz mesta Torre Lapillo je več let vlagal v plemenite kovine. V lasti je imel naposled 20 zlatih palic v vrednosti 120.000 evrov. Vse skupaj s posodo pa je nedavno odvrgel v koš za smeti.

Dejanje seveda ni bilo namerno, mislil je namreč, da je v smeti odvrgel le posodo z gospodinjskimi odpadki. Da je v resnici zavrgel zlato, je ugotovil šele dan kasneje, poroča portal Zamin.uz.