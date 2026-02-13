Naslovnica
Tujina

Zlate palice, vredne 120.000 evrov, po nesreči odvrgel v smeti

Lecce, 13. 02. 2026 10.03 pred 40 minutami 1 min branja 11

Avtor:
M.P.
Zlate palice

Iz italijanske province Lecce prihaja nenavadna novica. 57-letni domačin je namreč nenamerno v smeti odvrgel posodo z 20 zlatimi palicami v vrednosti približno 120.000 evrov. Ko je ugotovil svojo napako, pa je bilo že prepozno. Zlato je bilo namreč že v smetarskem tovornjaku, zato je za pomoč poklical policijo.

57-letni Italijan iz mesta Torre Lapillo je več let vlagal v plemenite kovine. V lasti je imel naposled 20 zlatih palic v vrednosti 120.000 evrov. Vse skupaj s posodo pa je nedavno odvrgel v koš za smeti.

Dejanje seveda ni bilo namerno, mislil je namreč, da je v smeti odvrgel le posodo z gospodinjskimi odpadki. Da je v resnici zavrgel zlato, je ugotovil šele dan kasneje, poroča portal Zamin.uz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijan se je nemudoma obrnil na policijo, ki je preverila nadzorne kamere in ugotovila, da so komunalni delavci smeti odpeljali na posebno odlagališče v mesto Ugento.

Policija se je odpravila na odlagališče in tam izvedla iskalno akcijo. Po uspešnem delu so naposled odkrili izgubljeni zaklad. Pločevinasta posoda je bila nedotaknjena, v njej pa je bilo še vseh 20 zlatih palic, ki so jih vrnili raztresenemu lastniku, piše portal Wanted in Rome.

Lokalne oblasti so ob tem izkoristile priložnost in državljane opomnile, naj za dragoceno premoženje uporabljajo bančne sefe, ne pa domačih posod.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
13. 02. 2026 11.13
To je tako ot so znani Velenjski Komunjari, prisotnem pri kraji Bloka 6 podtaknili zlate palice v njegov trezor, da so njegove to je vedel, kdo mu jih je podtaknil pa se mu še sanjalo ni je pa znan po tem, da je njegova babica gojila motovilec po milijon evrov po kilogramu.
Odgovori
+1
1 0
boslo
13. 02. 2026 11.11
Južni sosedje bi rekli, da je pu.n ko br..od, zlato meče v smeti
Odgovori
0 0
VirtualX
13. 02. 2026 11.07
lol
Odgovori
+1
1 0
Tadi 1973
13. 02. 2026 11.02
Paličica velikosti 50 mm x 100 mm debeline borih 11 mm je težka en kilogram, kar v denarju danes znese 133.000 EUROV, tako da zlato palico te velikosti in te vrednosti res ni problem po pomoti vreči v smeti.
Odgovori
+1
1 0
Pars
13. 02. 2026 10.53
lovska, lovska je ta
Odgovori
-1
0 1
Deathstar
13. 02. 2026 10.42
Da pomije po teži zamenjaš z zlatom.... moreš bit pa taprav italijan butast....
Odgovori
-1
3 4
galeon
13. 02. 2026 10.51
Blebetaš v prazno. Še veš ne koliko teže je v tem znesku. Mal pobrskaj pa boš videl da še 1000 g ni.
Odgovori
+2
3 1
JanezNovak13
13. 02. 2026 10.52
Nevednost: 120.000 EUR v zlatu je manj kot en kilogram. Zelo hitro bi spregledal. Velikost zlate palice teže 1.000,00 gramov je manjša od pametnega telefona. Če je imel 20 palic bi to verjetno pomenilo verjetno kakšnih petdeset palic po 20 gramov vsaka (in je skupaj en kilogram po trenutni vrednosti približno 135.000 EUR).
Odgovori
0 0
Deathstar
13. 02. 2026 10.53
Škatla ima nek volumen... in v ta volumen stlačiš ajde 1kg palic... no v ta volumen ne boš stlačil 1kg gospodinjskih odpadkov... kapiš?
Odgovori
-1
0 1
galeon
13. 02. 2026 10.57
Dea ne delaj neumnega iz sebe. Odpadki zavzamejo večji volumen kot manj kot 1000 g zlata. Res si zabit.
Odgovori
+1
1 0
Nightingale
13. 02. 2026 10.59
Tako je @galeon, po spot (borzni) ceni zlata je to 882g zlata...
Odgovori
0 0
