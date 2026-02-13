Zlate palice, vredne 120.000 evrov, po nesreči odvrgel v smeti

57-letni Italijan iz mesta Torre Lapillo je več let vlagal v plemenite kovine. V lasti je imel naposled 20 zlatih palic v vrednosti 120.000 evrov. Vse skupaj s posodo pa je nedavno odvrgel v koš za smeti.
Dejanje seveda ni bilo namerno, mislil je namreč, da je v smeti odvrgel le posodo z gospodinjskimi odpadki. Da je v resnici zavrgel zlato, je ugotovil šele dan kasneje, poroča portal Zamin.uz.
Italijan se je nemudoma obrnil na policijo, ki je preverila nadzorne kamere in ugotovila, da so komunalni delavci smeti odpeljali na posebno odlagališče v mesto Ugento.
Policija se je odpravila na odlagališče in tam izvedla iskalno akcijo. Po uspešnem delu so naposled odkrili izgubljeni zaklad. Pločevinasta posoda je bila nedotaknjena, v njej pa je bilo še vseh 20 zlatih palic, ki so jih vrnili raztresenemu lastniku, piše portal Wanted in Rome.
Lokalne oblasti so ob tem izkoristile priložnost in državljane opomnile, naj za dragoceno premoženje uporabljajo bančne sefe, ne pa domačih posod.
