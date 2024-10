Zlatni rat na Braču se spreminja, domačini jezni

"Oblika se menja kakor veter zapiha. Ko pride burja, se obrne čisto na drugo stran in se tam upogne," je opozorila ena od domačink. In domačinom to ni prav nič všeč. Sprožili so peticijo, kot pravijo, namreč obstajajo nekatere študije, iz katerih je razvidno, da so poleg naravnih pojavov, ki se dogajajo, za velik del gibanja krivi katamarani, gliserji in promet. "Torej je kriv turizem," je dejal domačin Ivica Jakšič.

Tudi študija Splitsko-dalmatinske županije je priporočila, da se Zlatni rat ne uporablja več kot območje sidrišča, saj je kopno zaščiteno področje, ki ga radi obiskujejo in cenijo številni gosti, poroča Dalmacija Danas. "Že po koncu vojne, pa tudi že prej, smo začeli razmišljati o tem, da naredimo, kar je najboljše za Hrvaško. Prišli smo do tega, kar imamo. Zdaj je čas, da spet storimo nekaj dobrega," je dodal Jakšič.