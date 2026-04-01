Tujina

Zlato stranišče v prestolnici: 'Prestol, vreden kralja'

Washington, 01. 04. 2026 11.30 pred 27 dnevi 2 min branja 10

Avtor:
N.V. STA
Zlato stranišče v parku National Mall

Anonimni umetniki, ki so v preteklosti pritegnili pozornost s satiričnimi instalacijami, usmerjenimi proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, so ta teden postavili nov kip v parku National Mall v Washingtonu. Zlato stranišče na podstavku iz imitacije marmorja je po poročanju ameriških medijev znak protesta proti Trumpovi obnovi Bele hiše.

Ob zlato pobarvani straniščni školjki na razkošnem podstavku iz imitacije marmorja z zlatimi štukaturami v značilnem slogu ameriškega predsednika je ploščica z napisom "Prestol, vreden kralja".

Sporočilo na ploščici se posmehuje predsednikovim prioritetam in poudarja, da se je Trump v času hudih delitev, konfliktov in gospodarskih pretresov osredotočil na tisto, kar je resnično pomembno: obnovo Lincolnovega stranišča v Beli hiši. "To je poklon neomajnemu vizionarju, ki je pogledal navzdol, videl težavo in jo obarval v zlato," še piše.

Začasna instalacija anonimne skupine umetnikov z imenom The Secret Handshake v bližini Lincolnovega spomenika le nekaj ulic od Bele hiše privablja številne radovedneže, ki se fotografirajo na ali ob zlatem stranišču. "Prišla sem v Washington, da bi posnela to fotografijo, ker sovražim Trumpa," je 78-letna Nancy Chase povedala za francosko tiskovno agencijo AFP.

Trump je v prvem letu drugega mandata Beli hiši vtisnil svoj značilen pečat. Ovalna pisarna je polna zlatega okrasja, nekoč preprosti in elegantni Rožni vrt so tlakovali, celotno vzhodno krilo Bele hiše pa je Trump dal porušiti, da bi na tem mestu naredili ogromno plesno dvorano v njemu ljubih beli in zlati barvi.

Skupina The Secret Handshake (Skrivno rokovanje) je v tem predelu Washingtona v preteklosti postavila več instalacij. Januarja so tam postavili ogromno repliko rojstnodnevnega voščila in skice z natipkanim imenom Donald Trump in podpisom "Donald", ki je bil del knjige voščil za obsojenega spolnega prestopnike Jeffreyja Epsteina iz leta 2003.

Septembra lani je ista skupina umetnikov postavila kip bronaste barve z naslovom Najboljša prijatelja za vedno, ki je upodabljal Trumpa in Epsteina, kako se držita za roke, vsak z eno nogo dvignjeno za seboj. Marca letos pa je bil v parku National Mall na ogled kip Trumpa, ki objema Epsteina, kar spominja na znameniti prizor iz filma Titanik.

Preberi še Trump in Epstein kot Jack in Rose iz Titanika

Anonimni umetniki dovoljenja za postavitev svojih instalacij na National Mallu po poročanju časnika Washington Post pridobivajo preko posrednikov.

national mall kip zlato stranišče donald trump
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
02. 04. 2026 10.07
Nekoč so modri ljudje povedali , da se ljudem ki pridejo v pozna stara leta , obrne na otroška leta , to vidimo v praksi , kajti 80 letni Trump , govori kot 7 letni otrok.
Odgovori
+2
2 0
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 16.43
hahahahaha,... Sicer je pa res grozno kako popolnoma brez okusa je riđo. Menda je tista pozlačena plesna dvorana, ki jo gradi ob Beli hiši menda v TRIKRATNI (!!!) velikosti Bele hiše. Neverjetno, ta riđo jim bo uničil državo in tudi državne "spomenike". Sicer pa je odličen zapis: "To je poklon neomajnemu vizionarju, ki je pogledal navzdol, videl težavo in jo obarval v zlato". 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
2 1
Dragica Cegler
01. 04. 2026 15.00
Ja pa kaj.Saj Zeleno ga tudi ima,in sicer smo mu ga plačali mi.
Odgovori
-1
1 2
Gnile banane
01. 04. 2026 14.56
Ma spravte trumpa v umo bolnico,....
Odgovori
+3
6 3
iziizi
01. 04. 2026 14.53
zelo pomembna novica v sloveniji se bo zdaj zmajnšala korupcija za 50% in zupan bo zdaj jemal 15%
Odgovori
+1
3 2
KVAJSTABO
01. 04. 2026 13.45
bla bla... današnji nateg
Odgovori
+1
2 1
sabro4
01. 04. 2026 13.38
Kijevski izbranci imajo vsi takšen WC
Odgovori
+3
5 2
MiskoPol
01. 04. 2026 13.20
1.april
Odgovori
+1
1 0
TITO50
01. 04. 2026 12.56
Kaj drugega kot vojni zločin je Trumpova vojna v Iranu, če izjavi, da oni ne rabijo iranske nafte, želijo pa uničiti vse kar imajo.
Odgovori
+0
4 4
Eksiflajs96
01. 04. 2026 12.29
Ta jr pa vrjetno z ukraine
Odgovori
+3
5 2
