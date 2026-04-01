Zlato stranišče v prestolnici: 'Prestol, vreden kralja'

Sporočilo na ploščici se posmehuje predsednikovim prioritetam in poudarja, da se je Trump v času hudih delitev, konfliktov in gospodarskih pretresov osredotočil na tisto, kar je resnično pomembno: obnovo Lincolnovega stranišča v Beli hiši. "To je poklon neomajnemu vizionarju, ki je pogledal navzdol, videl težavo in jo obarval v zlato," še piše.

Ob zlato pobarvani straniščni školjki na razkošnem podstavku iz imitacije marmorja z zlatimi štukaturami v značilnem slogu ameriškega predsednika je ploščica z napisom "Prestol, vreden kralja".

Začasna instalacija anonimne skupine umetnikov z imenom The Secret Handshake v bližini Lincolnovega spomenika le nekaj ulic od Bele hiše privablja številne radovedneže, ki se fotografirajo na ali ob zlatem stranišču. "Prišla sem v Washington, da bi posnela to fotografijo, ker sovražim Trumpa," je 78-letna Nancy Chase povedala za francosko tiskovno agencijo AFP.

Trump je v prvem letu drugega mandata Beli hiši vtisnil svoj značilen pečat. Ovalna pisarna je polna zlatega okrasja, nekoč preprosti in elegantni Rožni vrt so tlakovali, celotno vzhodno krilo Bele hiše pa je Trump dal porušiti, da bi na tem mestu naredili ogromno plesno dvorano v njemu ljubih beli in zlati barvi.

Skupina The Secret Handshake (Skrivno rokovanje) je v tem predelu Washingtona v preteklosti postavila več instalacij. Januarja so tam postavili ogromno repliko rojstnodnevnega voščila in skice z natipkanim imenom Donald Trump in podpisom "Donald", ki je bil del knjige voščil za obsojenega spolnega prestopnike Jeffreyja Epsteina iz leta 2003.

Septembra lani je ista skupina umetnikov postavila kip bronaste barve z naslovom Najboljša prijatelja za vedno, ki je upodabljal Trumpa in Epsteina, kako se držita za roke, vsak z eno nogo dvignjeno za seboj. Marca letos pa je bil v parku National Mall na ogled kip Trumpa, ki objema Epsteina, kar spominja na znameniti prizor iz filma Titanik.