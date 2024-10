IDF: Hezbolah pod bolnišnico skriva na stotine milijonov v zlatu in gotovini

Fadi Alameh, libanonski poslanec šiitske stranke Gibanje Amal in direktor zadevne bolnišnice Al Sahel, je za Reuters povedal, da Izrael podaja lažne trditve, ter pozval libanonsko vojsko, naj obišče bolnišnico in se prepriča, da so na območju objekta samo operacijske sobe, bolniki in mrtvašnica.

Alameh je dejal, da bolnišnico kljub izraelskim zagotovilom, da ne bodo napadli objekta, evakuirajo. Pri Reutersu navajajo, da niso mogli neodvisno preveriti podrobnosti, ki jih je posredoval glavni tiskovni predstavnik izraelske vojske, kontraadmiral Daniel Hagari. Ta trdi, da so ugotovitve osnovane na več letih zbiranja podatkov izraelskih obveščevalcev. Hezbolah izraelskih navedb zaenkrat ne komentira.

Hagari je v televizijski izjavi dejal, da je nekdanji vodja Hezbolaha Sajed Hasan Nasrala, ki ga je Izrael ubil prejšnji mesec, zgradil bunker, ki je bil zasnovan za dolgotrajno uporabo. "Trenutno je v bunkerju na stotine milijonov dolarjev v gotovini in zlatu. Pozivam libanonsko vlado, libanonske oblasti in mednarodne organizacije: ne dovolite Hezbolahu, da denar uporabi za teror in napad na Izrael," je dejal Hagari. "Izraelske zračne sile nadzorujejo kompleks. Vendar ne bomo napadli same bolnišnice."