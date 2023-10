Železni žarek: znanstvena fantastika ali orožje prihodnosti?

A zelo kmalu se je izkazalo, da gre znova za "ponaredek" iz videoigrice, ki pa niti ne prikazuje Iron beama, pač pa delovanje Iron domea. Relativno realistični prikazi iz računalniške igrice Arma 3 so bili že večkrat predstavljeni kot resnični posnetki z bojišča. Enega izmed posnetkov, ki naj bi prikazoval uničenje konvoja upornikov v Siriji, je septembra 2018 celo predvajala ruska državna televizija. Med drugo vojno v Gorskem Karabahu leta 2020 je bilo zabeleženih več podobnih lažnih objav, ki pa so razcvet doživele ob začetku ruske invazije na Ukrajino, kjer so predvsem proukrajinski, a tudi uradni profili, objavili več tovrstnih posnetkov sestrelitve letal in helikopterjev ter uničenja konvojev. Šlo je za posnetke, ki so nabrali več 10 tisoč ogledov in so jih nato ponovno objavili tudi nekateri večji mediji.

Kaj je Železni žarek?

Pa vendar naj bi bil Izrael od uvedbe laserske zračne obrambe oddaljen dve do tri leta. Iron beam so Izraelci prvič predstavili na vojaškem sejmu v Singapurju februarja 2014. Zasnovalo ga je priznano podjetje Rafael Advanced Defense Systems. Sistem je zasnovan za uničevanje raket kratkega dosega, artilerije in minometnih min, prestrezal pa bi lahko tudi brezpilotna letala. Njegov domet je sedem kilometrov, kar bi dodatno okrepilo izraelsko protiletalsko obrambo pred izstrelki, ki jih Iron dome (Železna kupola) zaradi bližine težje učinkovito prestreza.