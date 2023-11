'Zločin iz sovraštva' v ZDA: ustrelil tri palestinske študente

Jason Eaton so potem, ko je v soboto ustrelil tri študente palestinskega rodu, ujeli v nedeljo zvečer. Dan kasneje se pa se je osumljeni na sodišču izrekel za nedolžnega. 48-letnik se je v soboto približal fantom v središču Burlingtona, brez besed potegnil pištolo in jih ustrelil. Dva je zadel v trup, enega v noge, vsi trije pa ostajajo na zdravljenju.

ADC je sporočil, da gre za študente univerze Burlington, ter kolidža Haverford in Trinity. V Burlington so prišli preživet praznik zahvalni dan pri babici enega od njih.

Ameriško arabski odbor proti diskriminaciji (ADC) trdi, da je moški napadel študente, ker so Palestinci, poroča Washington Post . Kot dodaja časnik, sta dva ustreljena ameriška državljana, tretji pa ima dovoljenje za delo in bivanje v ZDA.

Washington Post navaja, da je število groženj in napadov tako na arabske oziroma muslimanske Američane kot Jude v ZDA naraslo, odkar so pripadniki Hamasa 7. oktobra napadli Izrael, ta pa je odgovoril z napadom na Gazo. Sredi oktobra je moški v Illinoisu zabodel in ubil šestletnega palestinskega fanta in hudo ranil njegovo mamo.