Zloglasna restavracija turistoma za dve pijači zaračunala 800 evrov

"Popolna prevara! Prepričajte se, da dobite račun pred odhodom in preverite svojo kreditno kartico, ker vam zaračunajo preveč. Povedali so mi, da je ležalnik brezplačen, če naročimo hrano ali pijačo. Ni problema... naročila sva 2 pijači, za kateri sva kasneje videla, da sta bili po 51 evrov. Če to ni bilo dovolj noro, sva se vrnila v ZDA in imela na računu 876 dolarjev manj (810 evrov) Za dve pijači," je zapisala jezna turistka.

Restavracija DK Oyster, ki leži na idilični plaži Platis Gialos na grškem Mykonosu, se je že večkrat znašla v središču pozornosti zaradi visokih cen pijače in hrane ter jeznih turistov, ki trdijo, da so bili ogoljufani.

Vodja restavracije DK Oyster Dimitrios Kalamaras se je odzval z besedami, da so cene prikazane in paru 'svetoval', naj "premisli o nekaterih ostrih izrazih in obtožbah". Dodal je, da od obiskovalcev v zameno za brezplačen ležalnik zahtevajo minimalen znesek porabe, zato jih pozivajo, da preverijo menije, preden oddajo naročilo. "Rad bi opozoril, da so cene prikazane na tablah blizu vhoda."

Zaradi številnih pritožb je Tripadvisor lani na svoji strani objavil 'varnostno opozorilo' glede omenjene restavracije. Jeznih turistov, ki se počutijo ogoljufane, je sicer še več. Turistoma iz Hondurasa, ki sta lani preživljala dopust na Mykonosu, so v restavraciji zaračunali 600 evrov, poroča The Mirror. Naročila sta dva smutija in testenine z jastogom, jedilnika pa jima zaposleni niso prinesli. Ko sta prejela račun, je znesek znašal 400 evrov, na koncu pa sta morala plačati 600 evrov. Za en smuti so jima zaračunali 60 evrov. "Mikalo me je, da bi poklical policijo, vendar nisem želel dodatnih težav," je dejal 34-letni Oscar Maldonado.

Leta 2022 sta mati in hči sprožili tožbo zoper restavracijo, potem ko so jima za dva koktejla in gambere računali več kot 590 evrov. Njuna odvetnica je takrat trdila, da so zaposleni v restavraciji strankama grozili, potem ko nista želeli plačati (pre)visokega računa. Avgusta 2023 so se nad cenami zgražali tudi italijanski turisti, ki so za štiri pijače in eno jed plačali 700 evrov.