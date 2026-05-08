Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Prepovedano območje okoli zloglasnega Černobila v plamenih

Černobil, 08. 05. 2026 16.59 pred 52 minutami 2 min branja 17

Avtor:
T.H. STA
Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila

Na prepovedanem območju okoli jedrske elektrarne Černobil na severu Ukrajine po padcu drona divja obsežen gozdni požar. Oblasti sicer zagotavljajo, da niso zaznali povišanega radioaktivnega sevanja. Omenjena nuklearka je bila močno poškodovana v jedrski nesreči leta 1986, velik del prepovedanega območja, iz katerega so takrat evakuirali več stotisoč prebivalcev, je še vedno močno kontaminiran zaradi radioaktivnega sevanja ob eksploziji.

"Po padcu drona je v četrtek na prepovedanem območju Černobila izbruhnil požar," je sporočila uprava območja, ki v radiju 30 kilometrov obkroža istoimensko jedrsko elektrarno, v kateri se je leta 1986 zgodila doslej najhujša nesreča pri civilni rabi jedrske energije na svetu.

Dodali so, da "požar še vedno divja na površini 1100 hektarjev, močni vetrovi in težko dostopno ozemlje pa ovirajo delo gasilcev".

Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila
Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila
FOTO: AP

Uprava je objavila posnetke, na katerih je videti visoke stolpe črnega in belega dima, ki se dvigajo nad drevesi, ter gasilska in reševalna vozila na gozdnih cestah.

Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila
Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila
FOTO: AP

Ukrajinska služba za izredne razmere je sporočila, da skušajo gasilci preprečiti nadaljnje širjenje požara, ki se zaradi močnih sunkov vetra hitro širi in zajema nove dele gozda. Razmere dodatno zapletajo suho vreme in nevarnost min v nekaterih delih območja, ki omejujejo možnost gašenja, so poudarili.

Niso pa sporočili, čigav je dron, ki je sprožil požar.

Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila
Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila
FOTO: AP

Območje še vedno močno kontaminirano

Kijev je sicer za napade na jedrske objekte, tudi v Černobilu, že večkrat obtožil Rusijo, s katero je v vojni od njene invazije na Ukrajino februarja 2022. Med drugim je ruski dron lani poškodoval zaščitno strukturo, ki je bila leta 2016 nameščena čez stari sarkofag iz jekla in betona, ki je bil nad uničenim reaktorjem zgrajen že leta 1986. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da zaradi poškodbe zaščitna struktura ne bi več zadržala morebitnega uhajanja radioaktivnih snovi.

Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila
Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila
FOTO: AP

Prepovedano območje, katerega velik del je še vedno močno kontaminiran zaradi radioaktivnega sevanja ob eksploziji, je sicer skoraj povsem prazno, saj so z njega evakuirali več sto tisoč prebivalcev. Dostop do njega je omejen.

černobil prepovedano območje požar dron

Iskanje stikov se nadaljuje: kdo vse je sploh bil na ladji?

Policisti vdrli v banko, našli dva talca, storilec pobegnil

24ur.com Mrzlično iskanje: s tovornjaka padla močno radioaktivna kapsula
24ur.com 'Ko zmanjka besed za slabo, se uporabi Černobil'
24ur.com IAEA: Ovoj okoli nuklearke v Černobilu izgubil svojo zaščitno funkcijo, treba ga je obnoviti
24ur.com Jedrska elektrarna Zaporožje odrezana od omrežja
24ur.com 'Uničenje jezu Kahovka je največja okoljska katastrofa v Evropi po Černobilu'
24ur.com 'Ti nepremišljeni napadi povečujejo tveganje jedrske nesreče'
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
08. 05. 2026 18.05
ups ce je to resnicno slika od tam je pa to zelo strasljivo. Tak dim ni oddreves naj malo porocajo gasilci, da bo raja mal bolj vedela za kaj se gre.
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
08. 05. 2026 18.04
V primeru sevanja bi se vse strani umaknile za naslednjih 10 let.
Odgovori
+1
1 0
mercedesw201fan
08. 05. 2026 17.56
sami sebe bomo zbrisali iz te zemlje....radioktivni prah ae bi sigurno spet dvignil v ozracje
Odgovori
+1
1 0
gullit
08. 05. 2026 17.32
Malo mimo teme, ampak meni je bilo najbolj zanimivo, ko so čistili posledice eksplozije 4. reaktorja, so na strehi tretjega odstrenjevali ostanke likvidatorji, ker roboti so vsi odpovedali zaradi sevanja, so se pokvarili. človek pa je lahko to odstranjeval samo 60-90 sekund, ker kljub zaščiti z masko ter svinčeni obleki, gama žarki sevanja pridejp skozi in so življensko nevarni. Kapo dol tem ljudem.
Odgovori
+4
4 0
Wolfman
08. 05. 2026 17.25
A ste kdaj videl tisti posnetek prvega helikopterja z vojaki, ki prileti nad reaktor?
Odgovori
+1
1 0
gullit
08. 05. 2026 17.28
A tistega, ki je strmoglavil?
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
08. 05. 2026 17.32
Zna bit, da tudi je. A pa si videll, kaj se je zgodilo pred tem?
Odgovori
+3
3 0
gullit
08. 05. 2026 17.36
Nisem točno ujel, kaj je bilo narobe? Ali sem že pozabil?
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
08. 05. 2026 17.41
noben ni strmoglavil nad prvim preletom ... To je samo drama bila v seriji Černobil, ker drugače ni nikjer uradno dokumentirano, da je helikopter strmoglavil v poškodovan reaktor.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
08. 05. 2026 17.42
Ne, samo nisi mogel nikjer videti, razen... Prvi heli je odložil prve vojake, ti pa so po par korakih popadali k muhe!
Odgovori
+2
2 0
gullit
08. 05. 2026 17.48
Videl sem na nekem posnetku, da je en helikopter strmoglavil. Ampak imate prav, ni se to zgodilo pri prvem preletu ter zaradi sevanja, ampak šele 2. oktobra ampak zaradi tehničnih težav ali zaradi napake pilota. Lp
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
08. 05. 2026 17.23
Predvsem se izogibajte Kijevu ta vikend. Dobro je vedeti.
Odgovori
+0
2 2
anatomija
08. 05. 2026 17.26
Pa Rdečega trga v Moskvi tudi za časa nacistične parade
Odgovori
-3
2 5
Uporabnik1874818
08. 05. 2026 17.31
Nacistične?? Slabo poznaš zadeve, tako pretekle kot sedanje...
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
08. 05. 2026 17.35
Niti ne. Trump in mediji lažejo o Putinu in Rusiji. Niti enega drona ni mogoče videti nad Moskvo. Preprosta Rusija le čaka na povod.
Odgovori
+1
1 0
Huki
08. 05. 2026 17.20
Ko, da bodo povedali resnico tako kot so jo prekrivali takrat.
Odgovori
+2
3 1
flojdi
08. 05. 2026 17.15
Globoko in veselo Dihajmo.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699