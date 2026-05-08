Prepovedano območje okoli zloglasnega Černobila v plamenih

"Po padcu drona je v četrtek na prepovedanem območju Černobila izbruhnil požar," je sporočila uprava območja, ki v radiju 30 kilometrov obkroža istoimensko jedrsko elektrarno, v kateri se je leta 1986 zgodila doslej najhujša nesreča pri civilni rabi jedrske energije na svetu. Dodali so, da "požar še vedno divja na površini 1100 hektarjev, močni vetrovi in težko dostopno ozemlje pa ovirajo delo gasilcev".

Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila FOTO: AP

Uprava je objavila posnetke, na katerih je videti visoke stolpe črnega in belega dima, ki se dvigajo nad drevesi, ter gasilska in reševalna vozila na gozdnih cestah.

Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila FOTO: AP

Ukrajinska služba za izredne razmere je sporočila, da skušajo gasilci preprečiti nadaljnje širjenje požara, ki se zaradi močnih sunkov vetra hitro širi in zajema nove dele gozda. Razmere dodatno zapletajo suho vreme in nevarnost min v nekaterih delih območja, ki omejujejo možnost gašenja, so poudarili. Niso pa sporočili, čigav je dron, ki je sprožil požar.

Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila FOTO: AP

Območje še vedno močno kontaminirano

Kijev je sicer za napade na jedrske objekte, tudi v Černobilu, že večkrat obtožil Rusijo, s katero je v vojni od njene invazije na Ukrajino februarja 2022. Med drugim je ruski dron lani poškodoval zaščitno strukturo, ki je bila leta 2016 nameščena čez stari sarkofag iz jekla in betona, ki je bil nad uničenim reaktorjem zgrajen že leta 1986. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da zaradi poškodbe zaščitna struktura ne bi več zadržala morebitnega uhajanja radioaktivnih snovi.

Obsežen požar na prepovedanem območju okoli Černobila FOTO: AP