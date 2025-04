Zloglasni ruski serijski 'šahovski' morilec bo priznal še 11 umorov

Serijski morilski pohod Aleksandra Pičuškina je trajal od leta 1992 do 2006, nato pa so mu leta 2007 sodili in ga zaprli. Ruski mediji so ga poimenovali "šahovski morilec", ker je detektivom razkril, da je nameraval za vsako svojo žrtev položiti kovanec na vsako polje šahovnice. Serijski morilec je že od obsodbe pridržan v oddaljenem zaporu na ruski Arktiki, ki se imenuje Polarna sova.