Zloglasni vodja tolpe Los Choneros pobegnil, v zaporu izbruhnili nemiri

Fita, čigar pravo ime je Adolfo Macias Vilamar, in je bil v oddelku z najvišjo stopnjo varnosti, do sedaj še niso uspeli najti. Zapornik naj bi bil prehodno obveščen o tem, da ga bodo premestili iz zapora La Regional, kjer je prebival v "lepi" celici, pobarvani z živahnimi barvah in okrašeni s stenskimi slikami. Pobegnil je le nekaj ur pred napovedano premestitvijo, dva paznika pa sta že bila pridržana zaradi suma, da sta mu pri pobegu pomagala.

Fito že 12 let ždi za celicami zapora La Regional. Avgusta so ga za kratek čas premestili v zapor La Roca, ki je manjši zapor in velja za varnejšega zaradi manjšega števila zapornikov. Za njegovo premestitev je bilo potrebnih več tisoč vojakov.

44-letni Fito vodi razvpito zaporniško tolpo Los Choneros, ki naj bi stala za številnimi smrtonosnimi izgredi in zaporniškimi pretepi, ki so v zadnjih letih izbruhnili v ekvadorskih zaporih. Čeprav je vodja tolpe deloval izza rešetk, pa moč tolpe ni omejena le na zapor. Člani tolpe se namreč ukvarjajo tudi z naročenimi umori, izsiljevanjem in preprodajo drog po vsej državi. Skupina je uspela skleniti zavezništvo tudi z močnim mehiškim narkokartelom Sinaloa, ki tihotapi kokain iz sosednje Kolumbije prek ekvadorskih pristaniških mest v ZDA in Evropo.

Fito je vodenje tolpe prevzel potem, ko je bil prejšnji vodja Jorge Luis Zambrano leta 2020 ubit. Najprej je bil razmeroma tih, nedejaven in se o njem ni prav dosti govorilo. Nato pa je izšla balada "narcocorrido", ki hvali njegove kriminalne podvige in v kateri se je zdelo, da se posmehuje oblastem. V videospotu nastopata dva pevca in Fitova hči ter poudarjata njegovo predanost družini in tistim, ki so mu zvesti.