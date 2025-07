Zloglasni vulkan spet izbruhnil, evakuirali tudi luksuzno letovišče

Prebivalcem Vogarja in Reykjanesbærja so naročili, naj zaprejo okna in redno spremljajo kakovost zraka na spletni strani vremenoslovskega inštituta.

Civilna zaščita je stopnjo izrednih razmer dvignila na najvišjo, prebivalce ribiškega mesta Grindavik in turiste priljubljenega geotermalnega zdravilišča Modra laguna pa so preventivno evakuirali, poroča Mirror.

Po besedah strokovnjakov je razpoka dolga okoli 700 do 1000 metrov in zdi se, da se ne daljša. Na podlagi meritev GPS in signalov deformacij gre za dokaj majhen izbruh, ki ne bo ogrozil prebivalcev in infrastrukture. Prav tako ne bo vplival na letalski promet.

"Glede na lokacijo razpoke in velikost izbruha tok lave ne bo predstavljal nevarnosti v Grindaviku – vendar bi lahko lava začela teči proti Grindavikurvegurju, še enemu naselju severno od Stora-Skogfella," so opozorili.

Oblasti zato pozorno spremljajo situacijo.

Islandija, ki ima manj kot 400.000 prebivalcev, se ponaša z več kot 30 aktivnimi vulkani. Zaradi tega je postala priljubljena destinacija za vulkanski turizem, ki vsako leto privabi na tisoče pustolovcev z vsega sveta.

Ta otoška država s številnimi ledeniki in vulkani, ki jo pogosto imenujejo dežela ledu in ognja, je od leta 2021, ko so geološki sistemi na polotoku Reykjanes ponovno postali aktivni, doživela že ducat izbruhov. Ti do zdaj niso predstavljali grožnje za prestolnico Reykjavik, spominja Reuters. Strokovnjaki pa menijo, da bi se izbruhi na tem območju lahko nadaljevali desetletja ali celo stoletja.