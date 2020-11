Zlomljeni rebri: domnevni ugrabitelj Maddie poškodovan v zaporu

Christian Brückner se trenutno nahaja v zaporu v Kielu, kjer prestaja 21-mesečno zaporno kazen zaradi trgovine z drogami. 6. januarja, ko bo odslužil dve tretjini zaporne kazni, bo izpolnil pogoje za pogojni izpust, piše britanski Mirror.

Obravnava Brücknerja na sodišču se je sicer pričela z večurno zamudo, saj je moral osumljeni za ugrabitev Madeleine McCann pred tem obiskati bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima dve zlomljeni rebri.

Brücknerja so na sodišče namreč pripeljali dve uri pred začetkom obravnave in ga namestili v zaporniško celico, kjer pa je, po pričevanjih zaporniških čuvajev, začel povzročati nemir. V tem se je zgodil incident, v katerem je bil 43-letnik poškodovan, zato so ga morali odpeljati v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli, poroča Mirror.

Brückner se je nato vrnil na sodišče, kjer je njegov odvetnik povedal, da so njegovo stranko poškodovali čuvaji, medtem ko sodišče vztraja pri tem, da je Brückner padel v celici med čakanjem na obravnavo.

Brückner je bil v preteklosti že večkrat kaznovan zaradi spolnih napadov, tudi na otroke. Med drugim je bil obsojen zaradi posilstva 72-letne ženske leta 2005 v kraju Praia da Luz. Trenutno pa prestaja kazen zaradi tihotapljenja mamil. Nemška policija ga povezuje z več nerešenimi primeri.