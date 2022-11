Zloraba osebnih podatkov: Meti na Irskem 265 milijonov evrov kazni

DPC je preiskavo sprožil aprila 2021, potem ko so bili na nekem hekerskem spletnem forumu objavljeni podatki o imenih, telefonskih številkah in naslovih elektronske pošte 533 milijonov uporabnikov Facebooka.

Preiskava se je nanašala na obdobje med majem 2018 in septembrom 2019, organ pa je presojal, ali je šlo za kršitev splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Odločil je, da je šlo za kršitve uredbe in da je zanje odgovorna Meta. Družbi je naložil plačilo 265 milijonov evrov denarne kazni in ji tudi naročil, da mora do določenega roka postopke ravnanja s podatki uskladiti z uredbo.

Facebook je sporočil, da bo odločbo DPC proučil. Pred tem je že pojasnjeval, da so hekerji v letu 2019 podatke pridobili z zlorabo funkcije, ki uporabnikom olajša iskanje prijateljev v seznamu stikov.