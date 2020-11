Zloraba otrok: v Avstraliji rešili 46 žrtev in aretirali 14 moških

Policija je rešila 46 otrok, žrtev spolne zlorabe in drugih vrst izkoriščanja. Gre za eno največjih preiskav zlorabe otrok v Avstraliji. Kriminalna mreža je med drugim proizvajala posnetke in fotografije ter jih delila na spletu.

Avstralska zvezna policija (AFP) je v sklopu preiskave mednarodne kriminalne mreže zlorabe otrok aretirala 14 moških. Skupno jim grozi kar 828 obtožb izkoriščanja in zlorabe otrok, pa tudi bestialnosti oziroma zlorabe štirih živali, povzema BBC. Preiskava je policijo vodila tudi zunaj meja, tri aretacije so izvedli v ZDA, pri tem so identificirali več osumljencev v Evropi, Aziji, na Novi Zelandiji in v Kanadi.

Rešeni otroci so stari od 16 mesecev do 15 let. Šestnajst žrtev je obiskovalo isti vrtec. Med osumljenci je tako moški, zaposlen v vrtcu v Novem Južnem Walesu, ki je imel dostop do vsaj 30 otrok, je za javnost potrdila policija. 27-letniku grozi obtožnica v 300 točkah, med drugim za spolne zlorabe. Družine otrok, ki so bili v varstvu v omenjenem vrtcu, so že bile obveščene, je še dejala policija.

Preiskavo je avstralska zvezna policija sprožila po obvestilu ameriške policije glede avstralskega državljana – to je že februarja vodilo v aretacijo 30-letnega moškega iz mesta Wyong. Osumljen je 89 kaznivih dejanj, tudi spolne zlorabe dveh otrok.

Primer 30-letnika je nato avstralske preiskovalne vodil do različnih forumov na družbenih omrežjih, kjer so se delili sporni posnetki in fotografije. "Vsak nalog za preiskavo je vodil do več osumljencev in več otrok, ki jih je bilo treba rešiti," je v izjavi za javnost dejala AFP. Analiza dokazov je razkrila mrežo zlorab, "znotraj katere so osumljenci spodbujali drug drugega k izprijenim dejanjem in zlorabi otrok".

Med osumljenci – starimi med 20 in 48 let – je tudi prostovoljni nogometni trener, kuhar, električar in negovalec za osebe s posebnimi potrebami.

"Noben otrok ne bi smel biti izpostavljen zlorabi in nasilju, še posebej ne od oseb, ki bi jim morali zaupati – družinskih članov, nogometnih trenerjev ali socialnih delavcev," je še dejala policija.