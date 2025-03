Zloraba proračuna? Trump bi za poboj sov namenil 40 milijonov

Namen odstrela sove invazivne vrste je preprečiti, da bi domorodne sove izrinile iz svojega habitata v gozdovih zahodne obale. "To preprosto ne more delovati in tudi ne bo delovalo. Gre za proračunsko škodo," so zapisali predstavniki kongresa. Znesek ukrepa je namreč ogromen. Donald Trump bi za to namenil kar 40 milijonov dolarjev (37 milijonov evrov) na leto, poroča Euronews.

Kongres pa opozarja, da je takšen pomor ptic nenavadno in izjemno drag. Ocenili so, da cena usmrtitve znaša kar 2750 evrov na ptico. Sprašujejo se, ali bi streljanje res pomagalo avtohtonim populacijam severne uharice.

V skladu z načrtom ameriške službe za ribištvo in divje živali bi usposobljeni strelci več kot 30 let lovili sove v Kaliforniji, Oregonu in Washingtonu. "To je neprimerna in neučinkovita uporaba ameriških davkoplačevalskih dolarjev," so prepričani zakonodajalci.

Že leta so znanstveniki poskusno streljali sove s prepovedmi in uradniki pravijo, da rezultati kažejo, da bi strategija lahko ustavila upad avtohtonih sov. Od lanskega leta so raziskovalci od leta 2009 na zahodni obali ubili približno 4500 sov. Ubijanje ene vrste ptic, da bi rešili druge, je razdelilo zagovornike živali, načrt je namreč kontroverzen. Ena izmed skupin za zaščito živali poudarja, da se ameriška vladna agencija iz zaščitnice divjih živali spreminja v preganjalko divjih živali.

Pretekla prizadevanja za reševanje pegastih sov so bila osredotočena na zaščito gozdov, v katerih živijo, kar je sprožalo hude prepire zaradi sečnje, a je tudi pomagalo upočasniti upadanje ptic. Širjenje invazivnih vrst sov v zadnjih letih spodkopava te napore, pa zatrjujejo uradniki. "Brez aktivnega upravljanja s sovami bodo severne pegaste sove verjetno izumrle v celotnem ali večinskem območju svojega območja kljub desetletjem skupnih prizadevanj za ohranjanje," trdijo v ameriški službi za ribištvo in divje živali.