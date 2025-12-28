Naslovnica
Tujina

Pred spolnimi zlorabami na Filipinih rešili skoraj 100 otrok

Manila, 28. 12. 2025 15.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Zaseženi telefoni in druge naprave med policijsko akcijo.

Na Filipinih so v obsežni mednarodni operaciji rešili skoraj 100 otrok, ki so postali ujetniki spletnih spolnih zlorab. Zaradi domnevne vpletenosti so aretirali 13 Avstralcev, ki so sodelovali s posredniki na Filipinih, ti so zlorabe v živo prenašali prek spleta in jih na različne načine distribuirali naprej.

Avstralska zvezna policija je sporočila, da so letos pred nadaljnjimi spolnimi zlorabami rešili 92 otrok in ob tem prijeli 18 domnevnih posrednikov.

V zatiranje in izkoriščanje otrok so bili vpleteni tudi posamezniki iz Združenega kraljestva in z Nizozemske. Največ je bilo sicer Avstralcev, predvsem zaradi direktnih letalskih povezav med državami, velikega deleža angleško govorečega prebivalstva, dobre internetne infrastrukture na Filipinih in dejstva, da so avstralski storilci teh kaznivih dejanj pripravljeni plačati velike vsote denarja za gradiva z zlorabami otrok.

FOTO: Avstralska zvezna policija AFP

Tako je septembra avstralska policija pri 43-letnem moškemu na letališču našla gradivo z zlorabami otrok, nadaljnja forenzična preiskava pa je pokazala še sporne klepete z ljudmi na Filipinih, ki so omogočali prenos zlorab v živo prek spleta in skrbeli za transakcije denarja.

Ob tem avstralska policija opozarja, da se bodo še naprej zavzemali za zaščito otrok, vsako kaznivo dejanje, tudi na spletu, pa je sledljivo. "Naj bo jasno, tudi če se prekršek morda ni zgodil v Avstraliji, vas bomo našli," je za avstralske medije povedala predstavnica policije Helen Schneider.

Filipini spolne zlorabe otrok mednarodna operacija spletne zlorabe Avstralija

