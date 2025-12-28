Pred spolnimi zlorabami na Filipinih rešili skoraj 100 otrok

Avstralska zvezna policija je sporočila, da so letos pred nadaljnjimi spolnimi zlorabami rešili 92 otrok in ob tem prijeli 18 domnevnih posrednikov.

V zatiranje in izkoriščanje otrok so bili vpleteni tudi posamezniki iz Združenega kraljestva in z Nizozemske. Največ je bilo sicer Avstralcev, predvsem zaradi direktnih letalskih povezav med državami, velikega deleža angleško govorečega prebivalstva, dobre internetne infrastrukture na Filipinih in dejstva, da so avstralski storilci teh kaznivih dejanj pripravljeni plačati velike vsote denarja za gradiva z zlorabami otrok.