Zlorabe v internatu: spolno nadlegovanje, fizično nasilje in kruto kaznovanje

Domnevne zlorabe v internatu, imenovanem "Krog upanja za dekleta" (Circle of Hope Girls), je razkrivala tudi njuna hči Amanda . Leta 2020 je ustanovila račun na družbenem omrežju TikTok, s tem pa ljudem ponudila platformo, na kateri so lahko spregovorili o zlorabah. Posnetki z obtožbami so se kar nabirali in dobili tudi čedalje večjo moč, šerif okrožja Cedar je začel preiskavo, državni organi pa so iz internata odstranili približno dva ducata deklet.

Boyd in Stephanie Householder se soočata z več kot 100 obtožbami, od tega na desetine zaradi zanemarjanja in zlorabe otrok. Generalni državni tožilec Eric Schmitt je dejal, da sta zakonca kriva "grozljive, spolne, fizične in duševne zlorabe".

Med očitki fizične zlorabe so primeri, ko naj bi dekleta udaril, klofutal, po njih naj bi udarjal tudi s predmeti. Med drugim je obtožen, da je eno od deklet z obrazom potisnil v gnoj, drugemu dekletu pa naj bi v usta stlačil stekleničko in ji po grlu zlil pekočo omako.

71-letni Boyd Householder je obtožen 79 kaznivih dejanj in enega prekrška. Obtožen je več dejanj sodomije, posilstva in spolnega stika z osebo, mlajšo od 17 let. Poleg tega je zoper njega podanih 56 obtožb zaradi zlorab oziroma zanemarjanja otrok, v enem primeru je obtožen tudi nadlegovanja otroka.

Generalni državni tožilec v Misuriju je dejal, da so uradniki doslej identificirali 16 žrtev, primer pa označili kot "enega najbolj razširjenih zoper mlada dekleta in ženske v zgodovini Misurija".

Več kot deset nekdanjih prebivalk ranča je svoje izkušnje delilo v oddaji Dateline NBC, kjer so spregovorile o krutih kaznih, ki so jih prestajale v internatu. Med drugim niso dobile hrane ali pa so bile več ur prisiljene stati ob steni. Par je lani v intervjuju za časopis Kansas City Star zavrnil očitke in dejal, da so domnevne žrtve "jezne in ogorčene" zaradi lastnega nezadovoljstva z življenjem.

Kaj je 'Krog upanja'?

Kot že omenjeno, je par internat ustanovil leta 2006 v okrožju Cedar v ameriški zvezni državi Misuri. Na zdaj že zbrisani spletni strani "šole" je pisalo, da je namenjena "pomoči mladim damam, ki so si s slabimi odločitvami in vedenjem uničevale življenje in prihodnost". Zapisano je bilo še, da sta Sveto pismo in verski pouk ključnega pomena za njihov program reform.

Vse več obtožb o "Krogu upanja" in še eni ustanovi, namenjeni dečkom, je sprožilo pozive k odpravi pravnih aktov, ki onemogočajo nadzor verskih in zasebnih šol v Misuriju.