Zlorabil več kot 102 trupli in se posnel: 'Nočem govoriti o podrobnostih'

Do sedaj je David Fuller priznal krivdo za umor dveh žensk in 51 drugih kaznivih dejanj, med katerimi so zloraba trupel, snemanje pornografije in razširjanje otroške pornografije. Gre za enega najhujših primerov nekrofilije v Veliki Britaniji in verjetno tudi širše. " Priznam, kar sem storil, nočem pa govoriti o podrobnostih," je povedal na zaslišanju lansko leto. Ob tem je dejal, da policisti nikoli ne bodo uspeli identificirati vseh žensk na posnetkih.

Zanimivo je, da so Fullerju decembra 2020 prišli na sled zaradi dveh že omenjenih umorov, in ne več kot 100 primerov nekrofilije.

44 kaznivih dejanj, za katera so ga že obsodili, se nanaša izključno na zlorabo 78 ženskih trupel v mrtvašnicah Kent in Sussex med letoma 2008 in 2020. Novih 16 obtožb se nanaša na preostalih 23 žrtev, za katere mu še niso sodili. Gre za pokojne odrasle ženske, ki jih je Fuller zlorabil med letoma 2007 in 2020, ko so ga aretirali.

Dostop do žrtev v mrtvašnicah Kent in Susex ni bil težak, saj je bil tam več kot 20 let zaposlen kot električar. Med zlorabo štirih trupel, devetletne deklice, dveh 6-letnic in 100-letne gospe, se je tudi posnel. Najstarejši najden posnetek zlorabe sega v leto 2008, kar je 12 let pred njegovo aretacijo. Trupla je tudi fotografiral, posnetke pa prav tako shranil.

Med aretacijo našli več kot štiri milijone posnetkov

V času od aretacije do četrtkove sodbe dokazov o dodatnih žrtvah niso našli. Zanimivo pa je, da so Fullerju decembra 2020 prišli na sled zaradi dveh že omenjenih umorov, in ne nekrofilije. Takrat so namreč britanski policisti s pomočjo pregledov vzorcev DNK nerešenih primerov odkrili, da se vzorec morilca izpred 30 let ujema z njegovim. Nato so policisti šele med hišno preiskavo ob aretaciji našli več kot štiri milijone fotografij in posnetkov spolnih zlorab.

Sodnica Justice Cheema-Grubb je med njegovo prvi obsodbo dejala, da bo "vse dni do konca svojega življenja preživel v zaporu", in mu naložila dosmrtno kazen. A sojenje se takrat še ni končalo, v četrtek mu bodo sodili še za zlorabo preostalih zlorabljenih ženskih trupel.

O Fullerjevih zločinih naj bi se po sojenju začela tudi neodvisna preiskava, ki jo bo vodil sir Jonathan Michael, razdeljena bo na dva dela. Prvi se bo osredotočal na njegove zločine v bolnišnicah Kent in Sussex, drugi pa na to, kako so njegova dejanja vplivala na državo kot celoto.