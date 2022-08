Zlovešča znamenja iz rek: 'Če me vidiš, joči'

V evropskih rekah so se spet pokazala znamenja, ki ne napovedujejo nič dobrega. Izpod gladine so namreč spet pokukali kamni, v katere so ljudje že pred stoletji začeli vklesavati opozorila. Imenujejo se kamni lakote. Eno izmed opozoril je tako denimo: "Če me vidiš, joči". Po mnenju raziskovalcev ta rek izvira iz 19. stoletja in se verjetno nanaša na slabo letino, ki jo lahko pričakujemo zaradi suše. In ta letos Evropo drži v res hudem primežu.

Kamni lakote so spet pokukali iz Rena in Labe, ki se mučita zaradi rekordno nizkega vodostaja. Poročali smo že, da je to začelo vplivati tudi na ladijski transport, usihajoča gladina reke pa je razkrila tudi zlovešča opozorila iz preteklosti, pišejo nemški mediji. Raziskovalci na jugovzhodu Nemčije so na izpostavljenih bregovih reke Labe našli na desetine kamnov lakote, od katerih nekateri do zdaj sploh še niso bili znani, poroča Sächsische Zeitung. Lokalni prebivalci s tega območja so skozi zgodovino klesali letnico v kamne, kadar koli so ti pokukali iz vode. Najstarejša letnica, ki so jo odkrili, sega v davno leto 1417 in se nahaja v Decinu, mestu na Češkem blizu meje z nemško zvezno deželo Saško. Nekatere skale pa nosijo tudi besedilna opozorila. Eden izmed vklesanih napisov se lahko glasi: "Če me vidiš, joči." Po mnenju raziskovalcev ta rek izvira iz 19. stoletja in se verjetno nanaša na slabo letino, ki jo lahko pričakujemo zaradi suše. Kamne lakote so odkrili tudi v Renu, ki se na Nizozemskem izliva v Severno morje. Nekateri sicer bolj pri vrhu nosijo tudi novejše letnice, 2015 ali 2018, saj je tudi v tistih letih v Nemčiji padlo veliko premalo dežja, da bi bile reke zadovoljne.