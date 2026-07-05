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Zlovešči poziv: 'Trumpov umor je naša odgovornost'

Teheran, 05. 07. 2026 15.26 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
N.Š.
Pogrebne slovesnosti v Iranu

Na množični pogrebni slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja v Teheranu so odmevali pozivi k maščevanju in celo k uboju ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Medtem ko se zbrala večmilijonska množica, je znova izstopala odsotnost novega vrhovnega voditelja Mojtabe Hameneja, ki se v javnosti ni pojavil že več mesecev - niti ob svojem imenovanju, kar ne utiša govoric, da je, potem ko je bil ranjen v izraelsko-ameriških napadih, pravzaprav mrtev ali pa v zelo slabem stanju.

Na osrednji pogrebni slovesnosti v teheranski molilnici Imam Homeini Mosala so se zbrali najvišji predstavniki iranskega političnega, vojaškega in verskega vrha. Slovesnost, ki je del večdnevnega žalovanja za Alijem Hamenejem in člani njegove družine, je poleg žalovanja zaznamovala tudi izrazita protiameriška retorika.

Največ pozornosti je pritegnil pesnik Mohamed Rasuli, ki je tik pred začetkom pogrebnih molitev množici dejal, da je "Trumpov umor naša odgovornost". V govoru je med drugim vprašal, zakaj je "najbolj pokvarjen človek na svetu še vedno živ", ter dodal, da bi bilo sramotno, če ne bi ubili človeka, ki je po njegovih besedah ubil njihovega voditelja. Večina zbranih je njegove besede pospremila z glasnim odobravanjem.

Množica je ves čas vzklikala slogane, kot so: "Brez kompromisa, brez predaje, samo maščevanje." Številni so vihrali rdeče zastave, ki v iranski simboliki predstavljajo maščevanje, nekateri moški pa so bili oblečeni v bele pogrebne prte kot simbol pripravljenosti na mučeniško smrt.

Novega vrhovnega voditelja še vedno ni na spregled

Posebno pozornost je vzbudila tudi odsotnost Mojtabe Hameneja, ki je po smrti očeta prevzel položaj vrhovnega voditelja Irana. Čeprav so ob očetovi krsti stali njegovi trije bratje Mustafa, Masud in Mejsam, Mojtabe ni bilo videti.

V javnosti se ni pojavil že približno tri mesece. Od imenovanja na položaj ni imel nobenega javnega nastopa, ni objavil avdio- ali videonagovora, prav tako se ni udeležil niti pogreba svoje žene prejšnji teden.

Iranske oblasti so sicer potrdile, da je bil med ameriško-izraelskimi napadi poškodovan, vendar zatrjujejo, da ni utrpel trajnih poškodb.

Strah pred novimi napadi?

Odsotnost novega voditelja prihaja v času, ko se zdi, da iranske oblasti kljub navzočnosti številnih visokih vojaških poveljnikov še vedno posebej skrbijo za njegovo varnost.

Na pogrebu so bili namreč vidni tudi poveljnik elitne enote Al Kuds Esmail Kani, poveljnik Revolucionarne garde Ahmad Vahidi in drugi visoki predstavniki oblasti, kar kaže, da Teheran zaupa veljavnosti premirja z Združenimi državami.

Kljub temu pa so v ZDA nekateri Trumpovi podporniki na družbenih omrežjih pogreb označili za "priložnost". Trumpova zaveznica Laura Loomer ga je opisala kot "okolje, polno tarč", konservativni komentator Mark Levin pa je zapisal, da gre za "zamujeno priložnost", kar dodatno pojasnjuje, zakaj iranske oblasti novega vrhovnega voditelja še naprej držijo stran od oči javnosti.

Žalovanje in politično sporočilo

Iranske oblasti želijo s teden dni trajajočimi pogrebnimi slovesnostmi svetu pokazati enotnost in odpornost države po smrti dolgoletnega voditelja.

Po neuradnih navedbah naj bi se prvega dne slovesnosti udeležilo več kot dva milijona ljudi, uradnih številk pa oblasti niso objavile.

Pogrebni sprevod se bo nadaljeval v Teheranu, nato pa bodo posmrtne ostanke odpeljali v sveto mesto Kom, zatem še v iraški šiitski sveti mesti, končno pa bodo pokopani v Mašhadu, rojstnem kraju Alija Hameneja.

Poglavja:
Na vrh Novega vrhovnega voditelja še Strah pred novimi napadi? Žalovanje in politično sporoči
teheran hamenej pogreb

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
05. 07. 2026 16.45
Narod je žrtev militantnih voditeljev. Kaj imajo povprečni Rusi od žrtev v Ukrajini?
Odgovori
0 0
MasteRbee
05. 07. 2026 16.39
Iranski narod je veliko bolj militanten, kot recimo Saudske Arabije, kjer živijo, danes, na varni strani.
Odgovori
0 0
osservatore
05. 07. 2026 16.34
Hameneja so oddali pod zemljo, sin pa je v hladilnici. Za vedno.
Odgovori
+3
5 2
Justice4all
05. 07. 2026 16.30
Kje je problem...Saj si doma lahko zaželijo kar želijo...Ko pomislim na šolo v Minaju je to upravičeno...
Odgovori
+1
3 2
Jezna lepookica
05. 07. 2026 16.23
Bozabli so na Benjamina ...on vodi Ameriko, Svet, Slovenijo.....
Odgovori
+2
7 5
Con-vid 1984
05. 07. 2026 16.12
Trump je samo lutka, potrebno je ciljati "izbrane"
Odgovori
-1
5 6
Wolfman
05. 07. 2026 16.09
Še na večerjah s Trumpom ne bo več varno! Sicer si je Trump sam kriv, da se je ujel v Bibijevo zanko.
Odgovori
+7
11 4
kakorkoliže
05. 07. 2026 16.01
Kaj misite, da so vsi na svetu hlapci.
Odgovori
+6
9 3
theZ
05. 07. 2026 16.40
Načeloma ja, imaš tri opcije, "sam" nisi nikoli ;)
Odgovori
0 0
vlahov
05. 07. 2026 15.55
Mahtabaj je brez noge ali v hladilniku .
Odgovori
-3
4 7
Samo navijač
05. 07. 2026 15.52
Iran je zgradil lrvo cestninsko postajo na svetu. Na najpomembnejsi tocki na planetu. Placaj in vozi. Bitcoin in nic drugega. Morda nekaj v Juanih. Tako se zaobide SWIFT in americani norijo .
Odgovori
+8
11 3
klop12
05. 07. 2026 15.51
Ja, res se sliši dobr dogovor o koncu vojne med uSA in Perzijo, hahaha. Dinastaija Trump bo še fajn nastradala v prihodnje
Odgovori
+9
12 3
theZ
05. 07. 2026 16.41
Geopolitika ni tvoje področje, drži se FB :)
Odgovori
0 0
blackwizard
05. 07. 2026 15.49
Mokre sanje....
Odgovori
+1
5 4
Desno
05. 07. 2026 15.40
Pošlji jim Beni eno darilo
Odgovori
-12
6 18
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