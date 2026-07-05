Zlovešči poziv: 'Trumpov umor je naša odgovornost'

Na osrednji pogrebni slovesnosti v teheranski molilnici Imam Homeini Mosala so se zbrali najvišji predstavniki iranskega političnega, vojaškega in verskega vrha. Slovesnost, ki je del večdnevnega žalovanja za Alijem Hamenejem in člani njegove družine, je poleg žalovanja zaznamovala tudi izrazita protiameriška retorika. Največ pozornosti je pritegnil pesnik Mohamed Rasuli, ki je tik pred začetkom pogrebnih molitev množici dejal, da je "Trumpov umor naša odgovornost". V govoru je med drugim vprašal, zakaj je "najbolj pokvarjen človek na svetu še vedno živ", ter dodal, da bi bilo sramotno, če ne bi ubili človeka, ki je po njegovih besedah ubil njihovega voditelja. Večina zbranih je njegove besede pospremila z glasnim odobravanjem. Množica je ves čas vzklikala slogane, kot so: "Brez kompromisa, brez predaje, samo maščevanje." Številni so vihrali rdeče zastave, ki v iranski simboliki predstavljajo maščevanje, nekateri moški pa so bili oblečeni v bele pogrebne prte kot simbol pripravljenosti na mučeniško smrt.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Pogrebne slovesnosti v Iranu AP

Pogrebne slovesnosti v Iranu AP

Pogrebne slovesnosti v Iranu AP

Pogrebne slovesnosti v Iranu AP

Pogrebne slovesnosti v Iranu AP

Pogrebne slovesnosti v Iranu AP











Novega vrhovnega voditelja še vedno ni na spregled

Posebno pozornost je vzbudila tudi odsotnost Mojtabe Hameneja, ki je po smrti očeta prevzel položaj vrhovnega voditelja Irana. Čeprav so ob očetovi krsti stali njegovi trije bratje Mustafa, Masud in Mejsam, Mojtabe ni bilo videti. V javnosti se ni pojavil že približno tri mesece. Od imenovanja na položaj ni imel nobenega javnega nastopa, ni objavil avdio- ali videonagovora, prav tako se ni udeležil niti pogreba svoje žene prejšnji teden. Iranske oblasti so sicer potrdile, da je bil med ameriško-izraelskimi napadi poškodovan, vendar zatrjujejo, da ni utrpel trajnih poškodb.

Strah pred novimi napadi?

Odsotnost novega voditelja prihaja v času, ko se zdi, da iranske oblasti kljub navzočnosti številnih visokih vojaških poveljnikov še vedno posebej skrbijo za njegovo varnost. Na pogrebu so bili namreč vidni tudi poveljnik elitne enote Al Kuds Esmail Kani, poveljnik Revolucionarne garde Ahmad Vahidi in drugi visoki predstavniki oblasti, kar kaže, da Teheran zaupa veljavnosti premirja z Združenimi državami. Kljub temu pa so v ZDA nekateri Trumpovi podporniki na družbenih omrežjih pogreb označili za "priložnost". Trumpova zaveznica Laura Loomer ga je opisala kot "okolje, polno tarč", konservativni komentator Mark Levin pa je zapisal, da gre za "zamujeno priložnost", kar dodatno pojasnjuje, zakaj iranske oblasti novega vrhovnega voditelja še naprej držijo stran od oči javnosti.

Žalovanje in politično sporočilo