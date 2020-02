Zmaga socialistov in Zelenih, velik padec CDU Angele Merkel

Na deželnih volitvah v Hamburgu so zanesljivo večino prejeli socialdemokrati (SPD), kažejo prve projekcije volilnega izida, ki jih je objavila televizija ARD. Prepričali so 39,1 odstotka volivcev, Zeleni, ki so s SPD že doslej sestavljali vladno koalicijo, pa 24,1 odstotka. CDU sta podprla 11,2 odstotka volivcev.

Krščanski demokrati (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel so v Hamburgu tako dosegli najslabši rezultat v skoraj 70 letih. Volitve pa je gladko dobila dosedanja koalicija SPD in Zelenih. Generalni sekretar CDU Paul Ziemiak je ocenil, da je slab izid povezan tudi z dogajanjem v deželi Turingiji. Tam se vse od začetka meseca namreč spopadajo s politično krizo, po izvolitvi liberalnega (FDP) Thomasa Kemmericha z glasovi FDP, AfD in CDU. Dejstvo, da je bil prvič nekdo izvoljen na visok politični položaj ob podpori skrajne desnice, je sprožilo val ogorčenja, kljub temu, da je Kemmerich pozneje odstopil. Slavje ob razglasitvi rezultatov. FOTO: AP Da se CDU v Turingiji ni uspela dovolj distancirati od skrajne desnice, je dejal tudi generalni sekretar SPD Lars Klingbeil. Hamburški župan Peter Tschentscher pa je za televizijo ZDFocenil, da je nadaljevanje koalicije med SPD in Zelenimi sodeč po izidih volitev očitna izbira. Skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD) naj bi se po poročanju tujih medijev za las uspelo prebiti v parlament. Volilna udeležba na deželnih volitvah v Hamburgu naj bi po doslej zbranih podatkih presegla 60 odstotkov.