Zmaga za čistejši zrak: konec uporabe osvinčenega bencina

Program Združenih narodov za okolje (UNEP) je to dejstvo označil kot pomemben mejnik, ki bo preprečil več kot 1,2 milijona prezgodnjih smrti in svetovnim gospodarstvom prihranil 2440 milijard dolarjev letno. Gre za prelomno zmago v boju za čistejši zrak. "Uspešna uveljavitev prepovedi uporabe osvinčenega bencina je ogromen mejnik za globalno zdravje in naše okolje," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejala izvršna direktorica UNEP Inger Andersen .

Kljub študijam o povezavi osvinčenega bencina s prezgodnjimi smrtmi, slabim zdravstvenim stanjem ter onesnaženjem prsti in zraka je še pred dvema desetletjema to gorivo uporabljalo več kot 100 držav po svetu.

Opozorila so se začela že leta 1924, ko je bilo več deset delavcev hospitaliziranih in jih je pet umrlo, potem ko so ob delu v rafineriji ameriške družbe Standard Oil dobili krče. Kljub temu je do 70. let prejšnjega stoletja skoraj ves bencin, ki je bil v uporabi po svetu, vseboval svinec.

Ko je UNEP leta 2002 začel svojo kampanjo, tovrstnega goriva največja gospodarstva, med njimi ZDA, Kitajska in Indija, že niso več uporabljale, je bilo pa stanje v revnejših državah še vedno zelo slabo. Do leta 2016, potem ko so Severna Koreja Mjanmar in Afganistan prenehale prodajati osvinčeni bencin, so to gorivo točili na bencinskih črpalkah le še v peščici držav. Nazadnje je Alžirija pri opustitvi tega bencina sledila Iraku in Jemnu, navaja AFP.

UNEP je v današnji izjavi zapisal, da bo izkoreninjenje osvinčenega bencina "preprečilo več kot 1,2 milijona prezgodnjih smrti letno, povečalo inteligenčni kvocient pri otrocih, svetovnemu gospodarstvu prihranilo 2440 milijard dolarjev in znižalo stopnjo kriminala".

Opozoril je, da je treba za izognitev "strašljivim" posledicam podnebnih sprememb močno zmanjšati uporabo fosilnih goriv nasploh.