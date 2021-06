Zmaga za transspolne šolarje: sodišče za uporabo stranišč glede na spolno identiteto

Transspolni šolar Gavin Grimm se je pritožil na odločitev šolskega odbora okrožja Gloucester v Virginiji, ki mu je odredila uporabo stranišča glede na spol ob rojstvu. Grimm je po odločitvi vrhovnega sodišča izrazil zadovoljstvo, da se je spor končal.

Ob odločitvi šolskega odbora se je Grimm počutil ponižanega, ker so ga silili v uporabo ženskega stranišča in je moral iskati ustrezna stranišča za oba spola. Odvetniki Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU), ki Grimma zastopajo, so na sodiščih poudarile, da ga je odločitev šolskega odbora stigmatizirala in ga izpostavila ponižanju. ACLU je v odzivu na vrhovne sodišče sporočil, da gre za neverjetno zmago Grimma in vseh transspolnih šolarjev po ZDA.

Grimm se je rodil kot ženska, vendar se je po prvem letniku srednje šole začel identificirati kot moški, spremenil je svoje ime in začel s hormonsko terapijo. Ravnatelj šole mu je sprva dovolil uporabo moških stranišč, šolski odbor pa je kasneje sprejel drugačno odločitev.

Grimm je že leta 2015 vložil tožbo, v kateri je trdil, da odločitev šolskega odbora krši zvezni zakon o prepovedi diskriminacije oziroma pravici vseh do enake obravnave. Zakon, ki nosi ime Poglavje IX, prepoveduje spolno diskriminacijo v šolah. Takratna vlada demokratskega predsednika Baracka Obame se je tožbi posredno pridružila z enako obtožbo.

Prizivno sodišče v Richmondu je odločilo v prid Grimmu, ameriška vlada pod takratnih vodstvom republikanca Donalda Trumpa je nato umaknila sklep Obamove vlade in vrhovno sodišče je primer poslalo nazaj v odločanje na prizivno sodišče. To je potrdilo svojo odločitev, vrhovno sodišče pa je sedaj zavrnilo obravnavo pritožbe šolskega odbora.