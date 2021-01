Laschet je dobil 521 glasov podpore, njegov protikandidat, odvetnik Friedrich Merz 466. Zaradi pravil bodo morali delegati glas za novega predsednika oddati tudi po pošti. Te bodo prešteli do 22. januarja, ko bodo tudi potrdili zmagovalca.

V prvem krogu glasovanja so se za položaj predsednika CDU potegovali trije kandidati; poleg Lascheta in Merza še nekdanji okoljski minister Norbert Röttgen. V drugi krog sta se uvrstila Merz in Laschet. Merz je v prvem krogu dobil 385 glasov podpore, Laschet 380 in Röttgen 224. Trije delegati so se glasovanja vzdržali. Skupno je glasovalo 992 delegatov.

Pred prvim krogom glasovanja so vsi trije kandidati nagovorili 1001 delegata.

Lachet je v govoru CDU pozval, naj se zoperstavi nadaljnjim delitvam v državi. "Spregovoriti moramo odkrito, vendar ne polarizirati," je dejal 59-letni ministrski predsednik nemške zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija. "Zmagamo lahko le, če se postavimo v sredino,"je še dejal.

Z izborom novega predsednika CDU se v Nemčiji začenja super volilno leto. V šestih deželah bodo letos volili deželne parlamente, vrhunec pa bodo parlamentarne volitve 26. septembra.

Kdo je novi šef CDU ...

Ministrski predsednik Severnega Porenja-Vestfalije je že dlje časa eden vidnejših politikov CDU, ki je pogosto zvesto stal ob kanclerki Angeli Merkel in zagovarjal nadaljevanje njene politike. Po odstopu Kramp-Karrenbauerjeve se je zdel naravni naslednik na čelu stranke. V svojih nastopih poudarja pomen enotnosti stranke.

V zadnjih mesecih je bil Laschet sicer večkrat tarča kritike zaradi svoje protikoronske politike. Njegovo upravljanje krize so v začetku pandemije številni označili za zadržano. Laschet je namreč zagovarjal rahljanje ukrepov, medtem ko je večina drugih pozivala k strožjim ukrepom za zajezitev koronavirusa.

Vzpon 59-letnika se je začel, ko je po porazu Norberta Röttgena leta 2012 prevzel vodenje CDU v Severnem Porenju-Vestfaliji in postal namestnik vodje zvezne CDU. Pet let kasneje pa mu je na deželnih volitvah uspelo premagati socialdemokrate (SPD) v njihovi dolgoletni trdnjavi. Deželno vlado je oblikoval skupaj z liberalci (FDP).

Oče treh otrok iz Aachna je več let delal kot novinar. Ravno te poklicne izkušnje pa so mu, odkar je prestopil v politiko, pomagale pri ravnanju z mediji.