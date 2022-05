Zmagovalci Evrovizije na pomoč domovini z dražbo kristalnega mikrofona

Storili bomo vse, da pomagamo naši domovini. To je sporočilo ukrajinskih junakov, zmagovalcev Evrovizije, ki so se vrnili nazaj domov. Za seboj so v italijanskem Torinu nekateri med njimi v solzah zapustili svoje družine. Zadnji poljub svoje najdražje je tik preden je stopil nazaj v Ukrajino dobil tudi pevec skupine. Dekle ga bo do konca vojne čakalo na Poljskem. Člani orkestra, ki se vračajo med borce, so odločeni, da bodo svoj herojski status izkoristili za pomoč svoji razdejani domovini. Njihov prvi korak pa - dražba slovitega kristalnega mikrofona. Bodo zanj res uspeli dobiti kar pol milijona dolarjev, kot si želijo? Glede na milijone ogledov pretresljivega videospota za zmagovalno pesem Stefanija jim morda lahko celo uspe.