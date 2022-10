Zmagovalka med fotografijami prvič brez upodobljenega človeka

FOTO: Amber Bracken Kanada for the New York Times

Žirija je med 65.000 fotografijami več kot 4.000 sodelujočih fotoreporterjev iz 130 držav izbrala 140 najboljših fotografij, ki so do 23. oktobra 2022 razstavljene na Dunaju. Prevladujoče teme so tokrat vojna v Ukrajini, podnebna kriza, konflikti v Gazi in talibanski režim.

Letošnjo nagrado World Press Photo je prejela Kanadčanka Amber Bracken. Njena presunljiva fotografija z naslovom Kamloops Residential School prikazuje rdeča oblačila, obešena na križe ob cesti. Oblačila predstavljajo spomin na indijanske otroke, ki so umrli v kanadski šoli Kamloops, kamor so jih prisilno vpisali z namenom asimilacije. Šolo je od leta 1890 do 1969 upravljala Katoliška cerkev v imenu kanadske vlade. Učenci so bili pogosto fizično in spolno zlorabljeni, poskušali so tudi izkoreniniti njihovo kulturo in jezik. Na zemljišču nekdanjega internata so lani med izkopavanjem odkrili posmrtne ostanke 215 otrok. Kanadska vlada se je za kulturni genocid opravičila. "To je slika, ki se ti vtisne v spomin. Fotografija predstavlja tihi trenutek globalnega obračuna z zgodovino kolonializma," je izbor za najboljšo fotografijo leta pojasnila žirija.