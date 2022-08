'Zmagovalna' Južna Koreja: zabeležili najnižjo rodnost

V Južni Koreji so znova zabeležili najmanjšo rodnost na svetu. Ta po novem znaša 0,81 otroka na žensko, poroča BBC. Povprečna rodnost v najbolj razvitih globalnih ekonomijah je sicer 1,6 otroka na žensko. Države naj bi potrebovale vsaj dva otroka na žensko oziroma na zakonski par, če želijo populacijo ohranjati v enakih razsežnostih.

Prvikrat so rodnost manjšo od enega otroka v Južni Koreji zabeležili leta 2018, leta 2020 pa so v državi prvič zaznali več smrti kot rojstev.

V Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pravijo, da upad rodnosti v zadnjih 60 letih sicer opažajo tudi v drugih državah, je pa v Južni Koreji upad veliko bolj izrazit. Leta 1970 so imele tamkajšnje prebivalke v povprečju namreč štiri otroke.

Upadanje prebivalstva lahko močno obremeni državo. Na eni strani se zaradi staranja prebivalstva povečuje povpraševanje po sistemih zdravstvenega varstva in pokojninah, na drugi strani pa upadanje mladih pomeni tudi pomanjkanje delovne sile. Te spremembe močno vplivajo na državno ekonomijo.

Glavna razloga za upad rodnosti sta finančna obremenitev in kariera

Čeprav se politiki trudijo, da bi v državi spodbujali rodnost, jim to ne uspeva najbolje.

Življenjski stroški so v Južni Koreji visoki in mladim vzgoja otroka predstavlja finančno breme. Prav tako je eden vodilnih razlogov, ki ženske odvrača od materinstva, želja po razvoju kariere. Prebivalke Južne Koreje so visoko izobražene, a še zdaleč stran od enakopravnosti v delovnem okolju. Država ima eno največjih plačnih razlik na svetu.