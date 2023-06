'Zmanjkalo mi je držav, zato sem ustvaril svojo.' V njej prepovedal crocse

Williams se pogosto udeležuje tudi fotografiranj in javnost nagovarja v svoji zeleni uniformi z lažnimi vojaškimi nagradami in zatemnjenimi sončnimi očali. Ob dogodkih, ki jih prireja v republiki, najema mejno stražo in se obdaja z varnostniki.

Williams pravi, da v njegovi državi velja "večinoma" diktatura. "Občasno sicer organiziramo posebne volilne slovesnosti in referendume. Pred kratkim sem tako državljanom dovolil, da glasujejo o tem, kaj bi lahko bili naš nacionalni sadež, šport in celo, kako naj se imenuje naša nacionalna žival," je dejal sultan.

Da bi se izognili izgonu, pa morajo državljani in obiskovalci upoštevati seznam prepovedi. Trenutno te vključujejo prepoved nošenja crocsov, poslušanje mumble rapa (mikrozvrst hip hopa), prav tako pa ni dovoljeno postavljati nog na armaturno ploščo avtomobila.

Želi si, da bi lahko v prihodnosti zgradil počasno reko, kmetijo za rejo pasavcev, "all you can eat" (op. p. vse, kar lahko poješ) mongolsko restavracijo z žarom in velik kip samega sebe.

Williams si ob tem prizadeva vzpostaviti diplomatske vezi z drugimi državami. Na svojih nedavnih potovanjih je tako v potni list Slowjamastana dobil žige 16 različnih držav, vključno z Južno Afriko, Novo Zelandijo, Vanuatujem in Združenimi državami.

Trdi tudi, da Slowjamastan tehnično izpolnjuje merila za suvereno nacionalno državo, kot jih opredeljuje Konvencija iz Montevidea iz leta 1933. Ta zahteva, da ima država stalno prebivalstvo, opredeljeno ozemlje, vlado in sposobnost za vzpostavitev diplomatskih odnosov z drugimi državami. Williams trdi, da je Republika Slowjamastana izpolnila vse naštete predpogoje.

Njegov naslednji korak je pridobitev priznanja o odcepitvi s strani ZDA, kar pa mu najverjetneje ne bo uspelo. "Razočaran sem, da predsednik Joe Biden ni odgovoril na nobeno mojih sporočil, ki sem mu jih poslal prek različnih platform. Ta so ostala celo neprebrana, a upam, da so se ponesreči znašla v njegovi mapi z vsiljeno pošto," še pravi sultan Slowjamastana.