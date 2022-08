Zmanjkalo vstopnic za Machu Picchu, turisti protestno zaprli ceste

Perujci so v četrtek in petek praznovali dva državna praznika, mnogi so konec tedna izkoristili za obisk ruševin inkovskega mesta, zaradi česar je zmanjkalo vstopnic. Karte so pošle tudi zaradi povečanega turističnega obiska mesta v primerjavi s prejšnjimi leti, dnevno število obiskovalcev pa je zaradi starosti in kulturne pomembnosti mesta omejeno.

Vstopnic za obisk po navedbah njihovega ministrstva za kulturo ne bo mogoče kupiti do 19. avgusta. V sredo se je tako več sto turistov, po navedbah nekaterih medijev tudi okoli 1000, odločilo, da bodo protestirali. Pridružili naj bi se jim tudi domačini, saj naj bi po njihovih navedbah dnevna omejitev obiskovalcev škodovala gospodarski rasti, poroča La Nacion.

Množice ljudi so blokirale ceste in železnico od mesta Cusco do Andov ter glasno zahtevale prodajo vstopnic. Nekateri izmed njih so pred blagajno z vstopnicami celo spali, piše Index.hr.

Zaradi povečanega turističnega obiska je Ministrstvo za kulturo dovoljeno dnevno število obiskovalcev mesta z 4044 povišalo na 5044, začasni ukrep pa bo veljal do 31. decembra. "To je absolutni maksimum, da bi se izognili nepopravljivi škodi na tem zgodovinskem mestu," so zapisali na ministrstvu.