Zmečkano krono bodo obnovili, nakita po treh mesecih še niso našli

"Čeprav se je oblika krone spremenila, so na njej še vedno vsi glavni deli," so sporočili iz muzeja. Obnovo krone bodo zaupali restavratorju, ki ga bodo izbrali na javnem razpisu. Projekt so že podprli v petih francoskih draguljarskih hišah: Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron in Van Cleef & Arpels, poroča Euronews.

Medtem še vedno ni ne duha ne sluha o ukradenem nakitu v vrednosti 88 milijonov evrov, ki so ga roparji 19. oktobra lani iz Louvra odnesli v vsega sedmih minutah. Od takrat so pridržali vsaj sedem ljudi. Strokovnjaki so že takrat opozarjali, da je ključno, da nakit najdejo v prvih dneh po ropu, preden bi nepridipravi kose nakita razstavili in jih pretopili.

Filmski rop je odprl tudi pereče vprašanje glede varnosti v muzeju. Zaposleni namreč že dlje časa opozarjajo na kadrovsko stisko, po ropu pa je v muzeju potekalo več stavk.

Vodstvo najbolj obiskanega muzeja na svetu je za neevropske obiskovalce vstopnice zvišalo z 22 na 32 evrov. Dodatni finančni priliv, ki je ocenjen na 15 do 20 milijonov, pa naj bi namenili prav prenovi kompleksa muzeja in izboljšanju varnosti.