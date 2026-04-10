Tujina

Zmeda glede sporazuma: Je vključen tudi Libanon? Kaj pa Hormuška ožina?

Teheran/Bejrut/Washington/Tel Aviv, 10. 04. 2026 06.19 pred 6 minutami 3 min branja 0

M.P.
Uničenje po izraelskih napadih na Bejrut

Kaj vse je bilo vključeno v sporazum o dvotedenski prekinitvi spopadov na Bližnjem vzhodu? Izraelski premier Benjamin Netanjahu je še pred pogajanji sporočil, da prekinitev za Libanon ne velja, a ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo Izrael v luči mirovnih pogajanj zmanjšal število napadov na to ozemlje. Ob tem ostaja odprto vprašanje tudi glede Hormuške ožine. Ali lahko Iran ladjam zaračunava za prehod skozi ta pomembna pomorska vrata? Trump trdi, da nikakor ne.

Ameriški predsednik Donald Trump je Iran obtožil, da glede pretoka nafte skozi Hormuško ožino ravna zelo slabo ter da se ne drži dogovora, ki sta ga sklenili državi. Iran je namreč po novih obsežnih izraelskih napadih na sosednji Libanon ponovno zaprl Hormuško ožino ter zagrozil s povračilnimi napadi.

Ob tem je Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal tudi, da naj bi po nekaterih poročilih Iran zaračunaval pristojbine tankerjem, ki plujejo skozi Hormuško ožino. "Bolje, da tega ne počnejo. Če pa se to dogaja, naj takoj prenehajo," je sporočil.

Skozi ta pomembna pomorska vrata sicer običajno potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte in utekočinjenega plina, poroča BBC.

Je Libanon del dogovora?

Izraelska vojska medtem še naprej zaseda velik del južnega Libanona, kjer je v zadnjih dneh uničila vasi. Pa je bila ta država sploh del sporazuma o prekinitvi spopadov? Stališča o tem, katere točke so del dogovora in katere ne, so postala nasprotujoča. Medtem ko Iran in pakistanski mediatorji trdijo, da je, Izrale in ZDA slednje zanikata.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da bo njegova vlada začela neposredne pogovore z Libanonom, poudarek katerih bo po njegovih besedah razorožitev militantne skupine Hezbolah, ki jo podpira Iran, in vzpostavitev miru. Da bodo prihodnji teden v Washingtonu gostili sestanek prav o tej temi, je potrdil tudi uradnih ameriškega zunanjega ministrstva.

Trump je sporočil, da je Izrael zmanjšal število napadov, da bi podprl mirovna pogajanja. "Govoril sem z Bibijem. Mislim, da moramo biti nekoliko bolj zadržani," je dejal za NBC News. Po poročanju portala Axios, je Netanjahu mirovne pogovore z Libanonom naznanil prav po pogovoru s Trumpom in odposlancem Bele hiše Stevom Witkoffom.

Ob prvotnih klicih k prekinitvi ognja v Libanonu še pred začetkom pogovorov je sicer Netanjahu prebivalcem severnega dela Izraela že sporočil, da prekinitve ognja v Libanonu ni. Izraelski napadi v tej državi so se tako nadaljevali ves četrtek, so se pa ponoči nekoliko zmanjšali.

Odredili evakuacije, na območju dve večji bolnišnici

Vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je medtem na družbenem omrežju sporočil, da so zaradi izraelskih napadov evakuacije odredili tudi na območju Jnah, kjer sta dve večji bolnišnici. "Trenutno ni na voljo nobenih alternativnih zdravstvenih ustanov, ki bi lahko sprejele približno 450 pacientov iz obeh bolnišnic (vključno s 40 pacienti na oddelku za intenzivno nego), zaradi česar je njihova evakuacija operativno neizvedljiva," je dejal.

Med tistimi, ki se zdravijo v bolnišnicah, so po njegovih besedah tudi tisti, ki so bili po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje ranjeni v sredinem obsežnem valu izraelskih napadov. Takrat je bilo ubitih najmanj 303 ljudi.

Tedros je dodal, da se na območju evakuacije nahaja tudi sedež ministrstva za javno zdravje, ki "gosti pet zaklonišč, v katerih je nastanjenih več kot 5000 ljudi".

Libanonsko ministrstvo za zdravje pravi, da je bilo zaradi vojne doslej ubitih več kot 1800 ljudi, vključno z najmanj 130 otroki. Izrael pa trdi, da je ubil približno 1100 borcev Hezbolaha.

Ob tem je bilo zaradi vojne razseljenih več kot 1,2 milijona ljudi oziroma vsak peti prebivalec, večina od njih iz šiitskih muslimanskih skupnosti.

