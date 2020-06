Zmeda na bosansko-hrvaški meji: 'Šel sem na sestanek, odredili so mi karanteno'

S 25. junijem ob polnoči je pričel veljati nov odlok hrvaške vlade, ki predvideva strožje ukrepe na mejnih prehodih. Potniki, ki prihajajo iz BiH, Severne Makedonije, Srbije in Kosova, morajo ob vstopu na Hrvaško v obvezno 14-dnevno karanteno. Porast okužb na Hrvaškem je namreč v veliki meri povezan z vnosom virusa iz omenjenih držav. A številni potniki, ki so želeli prečkati mejo, te novosti niso dobro sprejeli.

V četrtek je bilo vse od jutra burno na mejnem prehodu Metković. Potniki so se namreč pritoževali nad nejasno definiranimi pravili. Kot je za dnevnik.hr povedal Krunoslav Sertić, eden od potnikov, je hrvaški policiji povedal, da gre samo na poslovni sestanek v Neum in da se bo nemudoma vrnil. "Policija mi je rekla, da ni problema, ob vrnitvi pa so si očitno premislili. Nič mi ni jasno," je bil jezen Sertić.

A Sertić ni bil edini, ki se je pritoževal. Številni drugi potniki so imeli podoben problem. Čeprav so imeli s seboj vse dokumente, nekateri tudi dvojno državljanstvo, jih Hrvati čez mejo niso spustili brez privolitve, da se bodo za 14 dni samoizolirali. Prvi mož uprave za meje Zoran Ničeno je pojasnil, da so kot izjema opredeljeni le zdravstveni delavci, ki pomagajo v zdravstvu, gasilci, policija, reševalne službe in diplomati. Prav tako omejitve ne veljajo za tiste, ki čez Hrvaško samo potujejo v neko drugo državo. Za vse ostale je predvidena karantena.

Zmeda je nastala tudi na drugih mejnih prehodih. Potniki so bili zgroženi, a niso želeli tvegati. Bali so se namreč, da jih bodo po vstopu čakale še dodatne omejitve.

Samo v sredo je sicer na Hrvaško iz Srbije in BiH vstopilo okoli 20.000 potnikov. V četrtek popoldne le še 2000. "Lani maja smo zabeležili 6,5 milijona prehodov državne meje, letos v enakem obdobju pa približno 1,2 oziroma 1,3 milijona," je povedal Ničeno. Ali se bodo ukrepi na Hrvaškem še zaostrovali, pa je odvisno od nadaljnjih epidemioloških razmer.