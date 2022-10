Zmerljivke in prerivanje med hrvaškimi poslanci zaznamovale sejo o Ini

Davor Mayer je na zaslišanju izjavil, da je energetika strateško politično vprašanje in vprašanje nacionalne varnosti. Poudaril je, da Hrvaška nima popolnega nadzora nad naftnim sektorjem že od leta 2009 in da je danes v položaju, ko Madžarska upravlja s strateškim interesom Republike Hrvaške. Ocenil je, da je to temeljni problem, iz katerega izhajajo ostale težave.