Zmerno pitje piva je lahko tudi koristno

Pivo lager lahko izboljša zdravje črevesja pri moških, je pokazala nova študija. Če ga zaužijemo v zmernih količinah, lahko izboljša črevesno mikrobioto, ki jo sestavlja prek 500 različnih vrst mikroorganizmov. Pomaga pri presnovi težko prebavljivih živil, preprečuje, da bi se v našem telesu škodljivi mikroorganizmi preveč namnožili in vstopili skozi črevesno sluznico v telo, vpliva na trdnost črevesne pregrade ter vpliva na črevesni imunski sistem, ki predstavlja do 70 odstotkov našega celotnega imunskega odziva. Študijo so objavili v 'American Chemical Society's Journal of Agriculture and Food Chemistry.'

Kot poroča BBC, je v študiji sodelovalo 22 moških razdeljenih v dve skupini, ki sta štiri tedne ob večerji pili 330 ml alkoholnega ali brezalkoholnega piva. Ob koncu testnega obdobja sta imeli obe skupini večjo raznolikost bakterij v črevesnem mikrobiomu in pokazali izboljšanje zdravja črevesja. Profesorica Ana Faria z univerze v Lizboni, ena od avtoric študije, je dejala: "Eno pivo na dan, z ali brez alkohola, se lahko uporablja kot strategija za izboljšanje naše mikrobiote kot del dobro uravnotežene prehrane." Toda rezultate moramo previdno tolmačiti, da ne bi kdo razumel, da več popitega piva pomeni še boljše zdravje, svari raziskovalka.

Moški v študiji so bili stari od 23 do 58 let in so bili naključno razdeljeni v dve skupini. Prosili so jih, naj ne spreminjajo svoje telesne dejavnosti ali prehranjevalnih navad. Na koncu 30 dnevnega poskusnega obdobja je vzorec blata pokazal, da so imeli moški v črevesju več bakterij. Študija je pokazala, da imajo ljudje manj možnosti za razvoj kroničnih bolezni, kot so bolezni srca in sladkorna bolezen, če je prisotnih več vrst bakterij. Pivo vsebuje polifenole in mikroorganizme, ki lahko vplivajo na različne mikrobe v človeškem črevesju. Z zmernim pitjem piva se je še dodatno povečala raznolikost črevesnega mikrobioma, ko so ženske in moški uživali brezalkoholno pivo lager 30 dni.