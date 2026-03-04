Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zmogljivosti ZDA neomejene, izraelske pa ne

Tel Aviv, 04. 03. 2026 15.33 pred 26 minutami 4 min branja 0

Avtor:
N.V.
Eksplozija v Teheranu

Voditelji v Izraelu in ZDA so poudarili, da bi bil konflikt z Iranom lahko dolgotrajen. ZDA so poudarile, da to zanje ni težava in da ima njihova vojska zmogljivosti za vodenje dolgotrajnega spopada. Toda za Izrael, ki je izčrpan že zaradi stroškov vojne v Gazi, napadov v Libanonu in prejšnjega spopada z Iranom, bi bil dolgotrajen konflikt lahko veliko bolj uničujoč.

Odkar so izvedli napade na Iran, je Izrael sam postal tarča raketnih in dronskih napadov, kar ga je prisililo k razglasitvi alarmov za letalske napade, zaprtju šol in mobilizaciji rezervistov. Mesta, kot sta Haifa in Tel Aviv, so bila soočena z neprekinjenimi napadi, reševalne službe so preobremenjene, javnost, ki pa ni vajena vojne v takem obsegu, je zadnje dni preživela v zakloniščih.

Navdušenje nad vojno je sicer v Izraelu veliko. Intervjuji z Izraelci v večini mest kažejo na željo po spopadu s sovražnikom, za katerega so jim desetletja govorili, da ga je treba iztrebiti. Z izjemo skrajne levice so se drugi politiki zbrali pod vladnim praporom in navdušeno kličejo k vojni.

"Takoj ob začetku vojne je Izrael zajel val militarizma," je dejal izraelski politični ekonomist Shir Hever za Al Jazeero. "Ni bilo enako kot pri junijski 12-dnevni vojni leta 2025. Takrat je bila to večinoma panika, eksistencialni strah, da bi Iran lahko uničil Izrael. Zdaj pa gre za militarizem in pretirano samozavest. Celo kritiki vojne – ki jih je bore malo – priporočajo, da Netanjahu ohrani vojno kratko."

V Izraelu so prebivalce napotili v zaklonišča
V Izraelu so prebivalce napotili v zaklonišča
FOTO: AP

Podpora vojni je del tega, kar mnogi vidijo kot radikalizacijo izraelske družbe. Politična polarizacija in gospodarski pritisk sta mnoge mlade odgnala iz države, tisti, ki ostajajo, pa so že naučeni, da vidijo Iran kot temeljnega sovražnika svoje države.

"To je kot britanski blitz v drugi svetovni vojni," je dejal Daniel Bar-Tal, akademik na Univerzi v Tel Avivu. "Britanci so sprejeli bombardiranje, ker so se videli kot borce proti temu zlu. Izraelci imajo enak občutek, od rojstva smo indoktrinirani v prepričanje, da je Iran zlo, kar se utrjuje skozi vrtec, osnovno in srednjo šolo, kasneje še vojsko."

Nemogoče je ugibati, kakšna bi lahko bila izraelska družba po koncu vojne, a vredno je omeniti, da ponos in ideologija ljudstva nista bila omajana niti z masakri, storjenimi med Nakbo leta 1948, niti z nedavnim genocidom v Gazi.

"Zdaj imamo generacijo, ki je še bolj militaristična in bolj desničarska, pri čemer nam Netanjahu govori, da moramo zdaj živeti z 'mečem'. To je le še en dokaz, da Izrael potrebuje sovražnike, da preživi," pravi Bar-Tal.

Preberi še Kako razsežen bo konflikt na Bližnjem vzhodu?

Najpomembnejše vprašanje je, kako dolgo lahko Izrael vzdržuje trenutno intenzivnost vojskovanja proti Iranu. Na to bo vplivala tako podpora zaveznikov, kot so ZDA in Evropa, kot tudi to, ali se bodo njegove obrambne zmogljivosti izčrpale pred iranskimi, je pojasnil obrambni analitik Hamze Attar.

"V prvih treh dneh vojne je Iran proti Izraelu izstrelil več kot 200 balističnih raket," je povedal za Al Jazeero. "Za primerjavo, med 12-dnevno vojno so jih izstrelili okoli 500, pri čemer je moral Izrael na vsako odgovoriti z izstrelitvijo prestrezne rakete. To verjetno presega Izraelove zmogljivosti protiukrepov, zato bi brez ameriške pomoči najverjetneje do zdaj že izgubil nadzor nad svojim zračnim prostorom."

Izrael ima tri različne sisteme zračne obrambe: Železno kupolo za kratkodometne rakete in artilerijo; Davidovo pračo za protiukrepanje srednjedometnim raketam in krilatim izstrelkom; ter Arrow 2 in Arrow 3, zasnovana za prestrezanje balističnih raket.

Preberi še Železna kupola nad Izraelom

Če se bo vojna nadaljevala dlje časa, bo vzdrževanje prestrezanja vse težje.

Teheran naj bi po drugi strani nakopičil precejšnje zaloge balističnih raket, je poudaril Attar. "Ne vemo, za kakšen tip balističnih raket gre," je dejal Attar in opisal različne vrste raket: dolgega dosega, ki sežejo vse do Grčije in Sredozemlja; srednjega dosega, ki dosežejo Izrael; ter kratkega dosega, s katerimi je mogoče napasti države Perzijskega zaliva.

"Prav tako ne vemo, koliko raket so imeli Iranci pred 12-dnevno vojno, koliko jih je bilo med njo uničenih ali koliko izstrelišč imajo," je dodal Attar. "Če nimaš izstrelišč, ki jih ciljata ZDA in Izrael, ni pomembno, koliko raket imaš. To je kot imeti naboje brez puške."

Preberi še Hegseth: Iran je poskušal ubiti Trumpa

Bo zmanjkalo financ?

Več kot dve leti skoraj neprekinjene vojne sta pustili posledice na izraelskem gospodarstvu, so opozorili analitiki. Stroški streliva obremenjujejo izraelsko blagajno, razporeditev rezervnih sil v številu več sto tisoč pa traja veliko dlje, kot so si prvotno zamislili načrtovalci.

Izraelska poraba za vojni v Libanonu in Gazi je leta 2024 po poročanjih dosegla 31 milijard dolarjev, kar je prispevalo k najvišjemu proračunskemu primanjkljaju v državi v zadnjih letih. Preliminarni podatki za leto 2025 kažejo, da je vojaška poraba dosegla 55 milijard dolarjev.

Pritisk na gospodarstvo je leta 2024 pripeljal do znižanja izraelske suverene kreditne ocene pri vseh treh glavnih bonitetnih agencijah. "Izrael doživlja dolžniško krizo, energetsko krizo, prometno krizo in krizo zdravstvenih storitev," je dejal Hever.

Toda nobena od teh sama po sebi ne bi zadostovala za ustavitev izraelskih vojaških kampanj, je opozoril politični ekonomist. "To ni vprašanje gospodarstva, temveč vprašanje tehnologije."

"Če lahko ZDA Izraelu še naprej dobavljajo tako napredno orožje, ki se samo polni, samo nameri in ubija z razdalje, pri kateri vojaki ne tvegajo lastnih življenj, ne vidim, kako bi gospodarska kriza znotraj Izraela zadostovala za ustavitev izraelske agresije," je dejal.

izrael zda iran vojna

Bo Trump v vojno proti Iranu povlekel še Kurde?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
9 živil, ki vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
cekin
Portal
Milijonski dobitek, ki hčerki ni prinesel finančne svobode
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551