Tujina

ZN bi preiskovali domnevne napade na flotiljo na poti v Gazo

Ženeva/Rim, 24. 09. 2025 20.49 | Posodobljeno pred 14 minutami

Združeni narodi so danes pozvali k preiskavi domnevnih napadov z droni na flotiljo, ki je na poti proti Gazi. Italija je na pomoč plovilom, na katerih je tudi več italijanskih aktivistov in poslancev, poslala fregato, obenem pa je bila premierka Giorgia Meloni kritična do poskusov flotilje za preboj blokade Gaze, češ da je to neodgovorno.

Flotilja s humanitarno pomočjo za opustošeno palestinsko enklavo, na krovu katere je več sto aktivistov, je Izrael okrivila za več kot deset eksplozij, ki so pozno v torek odjeknile v bližini plovil, ko so plula nedaleč od Grčije. Trdijo, da je šlo za napad z droni, tarča kakršnega naj bi bili že 9. septembra pred obalo Tunizije.

Urad ZN za človekove pravice se je danes zavzel za neodvisno, nepristransko in temeljito preiskavo. Kot je še dodal tiskovni predstavnik urada Thameen Al-Kheetan, bi morali odgovorni za dejanja odgovarjati.

Flotilja Global Sumud Flotilla, ki trenutno šteje okrog 50 plovil, je ta mesec izplula iz Barcelone z namenom, da prebije izraelsko blokado Gaze in tja dostavi humanitarno pomoč. Izrael, ki je že preprečil dva predhodna tovrstna poskusa junija in julija, je napovedal, da ladjam tudi tokrat ne bo dovolil, da bi dosegle palestinsko ozemlje.

Po navedbah izraelskega zunanjega ministrstva gre za območje aktivnih spopadov, kjer da velja zakonita blokada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na krovu flotilje je tudi več italijanskih aktivistov in poslancev, ki so se za pomoč pred napadi obrnili na vlado v Rimu. Ta je danes na območje napotila fregato.

Italijanska premierka Girogia Meloni je danes obsodila napade z droni, obenem pa menila, da gre pri flotilji za nevarno, neodgovorno pobudo za dostavo pomoč, ki da bi jo lahko njena vlada dostavila v le nekaj urah.

