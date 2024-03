ZN: Hamas je med napadom na Izrael nad zajetimi talci izvajal spolno nasilje

"V kontekstu usklajenega napada Hamasa in drugih oboroženih sil na civiliste in vojaške tarče na območjih blizu Gaze je misija ugotovila, da obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da je med napadom 7. oktobra na več lokacijah prišlo do s konfliktom povezanega spolnega nasilja, vključno s posilstvom in skupinskim posilstvom," ugotavlja poročilo.

Navaja najmanj tri lokacije tovrstnega nasilja – prizorišče glasbenega festivala Nova in njegovo okolico, cesto 232 in kibuc Reim. "V večini teh primerov so bile žrtve najprej posiljene in nato ubite, najmanj dva primera pa se nanašata na posilstvo trupel žensk," so zapisali.