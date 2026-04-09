Ostri odzivi na izraelske napade, Netanjahu: Dogovor ne vključuje Libanona

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obsodil izraelske napade in opozoril na številne civilne žrtve, med katerimi so tudi otroci, poškodovana je bila civilna infrastruktura. "Generalni sekretar ostro obsoja izgubo civilnih življenj in je globoko zaskrbljen zaradi naraščajočega števila žrtev," je sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je v sredo dejal, da je razsežnost ubijanja med izraelskimi zračnimi napadi v Libanonu "grozljiva" in pozval mednarodno skupnost, naj pomaga končati to "nočno moro". Ogorčenje zaradi številnih žrtev in uničenja je izrazil tudi Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Opozoril je, da je v Libanonu približno 1,2 milijona razseljenih in da bi se razmere lahko v prihodnjih urah poslabšale, če se napadi ne bodo ustavili. "Nesprejemljive" izraelske napade na Libanon je obsodil tudi francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot, ki je opozoril, da bi lahko spodkopali krhko premirje med ZDA in Iranom.

Združeno kraljestvo si močno želi, da bi bil Libanon vključen v premirje na Bližnjem vzhodu, pa je danes dejala britanska zunanja ministrica Yvette Cooper. ZDA in Izrael po dogovoru, ki sta ga ameriška in iranska stran ob posredovanju Pakistana dosegla v sredo, namreč vztrajata, da prekinitev ognja ne velja za Libanon, Iran pa trdi nasprotno in v napadih vidi kršitev dogovora. Da mora biti v dogovor o prekinitvi ognja vključen tudi Libanon, je opozoril tudi španski premier Pedro Sanchez, ki je v sredo na družbenem omrežju X mednarodno skupnost pozval k obsodbi napadov. Mednarodna skupnost mora obsoditi to novo kršitev mednarodnega prava, Evropska unija pa mora začasno prekiniti izvajanje pridružitvenega sporazuma z Izraelom, je pozval Sanchez. Španski zunanji minister Jose Manuel Albares pa je danes v Madridu napovedal, da bo Španija ponovno odprla svoje veleposlaništvo v Teheranu, ki ga je marca zaprla zaradi vojne. Kitajska pa je danes opozorila, da nihče ne bi smel kršiti suverenosti in varnosti Libanona. "Libanonske suverenosti in varnosti se ne smeta kršiti. Varnost civilnih življenj in premoženja mora biti zagotovljena," je dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva in dodala, da je Peking pozval k zadržanosti in "umiritvi regionalnih razmer". Izrael je v sredo izvedel silovite zračne napade na prestolnico Bejrut in druge dele Libanona. Napadi so prizadeli središče Bejruta in južna predmestja, vključno s stanovanjskimi in poslovnimi območji.

'Dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ne vključuje Libanona'

Izraelska vojska bo še naprej napadala cilje libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah, kjerkoli bo to potrebno, je danes izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki vztraja, da dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ne vključuje Libanona. "Hezbolah še naprej napadamo z močjo, natančnostjo in odločnostjo. (...) Hezbolah bomo še naprej napadali, kjerkoli bo to potrebno, dokler ne bomo v celoti vzpostavili varnosti za prebivalce severa (Izraela)," je na omrežju X zapisal Netanjahu.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da nadaljuje kopenske operacije na jugu Libanona in da je ponoči med drugim zadela dva ključna prehoda, ki da ju pripadniki Hezbolaha uporabljajo za premikanje orožja in druge opreme od severa proti jugu reke Litani. Izrael je v sredo izvedel obsežne napade na Libanon, v katerih je bilo po zadnjih uradnih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih 203 oseb, več kot tisoč ljudi je bilo ranjenih. Po navedbah izraelskih sil je bil v sredinih napadih ubit tudi Ali Jusuf Harši, nečak in tajnik vodje Hezbolaha Naima Kasema, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Libanonu sicer danes poteka nacionalni dan žalovanja za žrtvami sredinih izraelskih napadov, Hezbolah pa je ponoči v odgovor na napade proti severu Izraela izstrelil več raket.

Evropska komisija ostro obsodila izraelske napade na Libanon

EU najostreje obsoja nedavne izraelske napade na Libanon, je dejal tiskovni predstavnik komisije Anouar El Anouni, ki je opozoril na številne civilne žrtve in uničenje civilne infrastrukture. "Takšna dejanja predstavljajo zelo resno eskalacijo in nesprejemljivo grožnjo za civilno prebivalstvo in regionalno stabilnost," je poudaril. Ponovil je potrebo po polnem spoštovanju mednarodnega prava in humanitarnega prava, ki zahtevata zaščito civilistov. Ob dnevu žalovanja, ki so ga danes razglasili v Libanonu, je v imenu EU izrazil solidarnost z libanonskim ljudstvom. Poudaril je, da si EU prizadeva za deeskalacijo in trajno prekinitev sovražnosti ter podpira libanonska prizadevanja za razorožitev proiranskega gibanja Hezbolah. "Naša zavezanost Libanonu ostaja neomajna in stojimo ob strani Libanonu in libanonskemu ljudstvu," je zatrdil.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je pred tem na družbenem omrežju X prav tako opozorila na številne žrtve v Libanonu in opozorila, da pravica Izraela do obrambe ne upravičuje tako obsežnega uničenja. "Izraelska dejanja močno obremenjujejo premirje med ZDA in Iranom," je sporočila in dodala, da bi moral dogovor o prekinitvi ognja vključevati tudi Libanon. Izrael je v sredo izvedel obsežne napade na Libanon, v katerih je bilo po zadnjih uradnih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih 203 oseb, več kot tisoč ljudi je bilo ranjenih. Zaradi izraelskih napadov na Libanon je na preizkušnji dogovor o prekinitvi ognja, ki sta ga v sredo dosegla ZDA in Iran.

Predsednica: Dovolj je dovolj

Predsednica Nataša Pirc Musar je sporočila, da pozorno spremlja dogajanje v regiji, kjer je bilo razglašeno dvotedensko premirje, a nasilje in spopadi po njenih besedah ne pojenjajo. Opozorila je, da prebivalci Libanona še naprej trpijo zaradi silovitih napadov, saj razglašeno premirje te države ne vključuje in očitno ne velja za vse vpletene. Razmere ostajajo kritične tudi v Gazi, kjer še naprej umirajo civilisti, ter na Zahodnem bregu, kjer se nadaljuje izganjanje Palestincev z njihovih domov. Predsednica je spomnila tudi na, kot je dejala, grožnje brez primere – od napovedi uničevanja mostov in elektrarn do celo obljub o "koncu civilizacije", če Iran ne bi izpolnil zahtev glede Hormuške ožine.

Takšne grožnje je po besedah Pirc Musarjeve treba jemati skrajno resno. Opozorila je, da besede nosijo težo in da grožnja z uporabo sile ni skladna z mednarodnim pravom. Po njenem mnenju je zaskrbljujoča tudi normalizacija takšne retorike, ki se vse pogosteje instrumentalizira, celo kot priložnost za špekulacije na energetskih trgih. Poudarila je, da tovrstne izjave namenoma ustvarjajo strah, tesnobo in nezaupanje med milijoni civilistov, tako na prizadetih območjih kot drugod po svetu. Zato jih je treba prepoznati kot resno grožnjo mednarodnemu miru in varnosti. Ob tem je ponovno pozvala države, zavezane miru, diplomaciji in mirnemu reševanju sporov, naj se združijo in nastopijo enotno. "Dovolj je dovolj," je poudarila. Dodala je: "Za takšno retoriko mora veljati ničelna toleranca. Mir, dostojanstvo in varnost ljudi nimajo tržne vrednosti. V civiliziranem svetu so nedeljivi in neprecenljivi."

Golob podprl poziv k prekinitvi pridružitvenega sporazuma EU-Izrael