Tujina

Ostri odzivi na izraelske napade, Netanjahu: Dogovor ne vključuje Libanona

Bruselj, 09. 04. 2026 15.42 pred 48 minutami 6 min branja 46

Avtor:
STA L.M. +1
Izraelsko bombardiranje Bejruta

Izraelski napadi na Libanon povzročajo veliko civilnih žrtev in uničenja, kar skrbi mednarodno skupnost. Številne države in organizacije pozivajo k umiritvi razmer, medtem ko se ZDA in Iran medsebojno obtožujeta kršitev dogovora o prekinitvi ognja, ki naj ne bi veljal za Libanon. Izraelske napade sta obsodila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, ki je podprl tudi poziv španskega premierja Pedra Sancheza k prekinitvi pridružitvenega sporazuma EU-Izrael.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obsodil izraelske napade in opozoril na številne civilne žrtve, med katerimi so tudi otroci, poškodovana je bila civilna infrastruktura. "Generalni sekretar ostro obsoja izgubo civilnih življenj in je globoko zaskrbljen zaradi naraščajočega števila žrtev," je sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je v sredo dejal, da je razsežnost ubijanja med izraelskimi zračnimi napadi v Libanonu "grozljiva" in pozval mednarodno skupnost, naj pomaga končati to "nočno moro".

Ogorčenje zaradi številnih žrtev in uničenja je izrazil tudi Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Opozoril je, da je v Libanonu približno 1,2 milijona razseljenih in da bi se razmere lahko v prihodnjih urah poslabšale, če se napadi ne bodo ustavili.

"Nesprejemljive" izraelske napade na Libanon je obsodil tudi francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot, ki je opozoril, da bi lahko spodkopali krhko premirje med ZDA in Iranom.

Volker Türk
Volker Türk
FOTO: AP

Združeno kraljestvo si močno želi, da bi bil Libanon vključen v premirje na Bližnjem vzhodu, pa je danes dejala britanska zunanja ministrica Yvette Cooper. ZDA in Izrael po dogovoru, ki sta ga ameriška in iranska stran ob posredovanju Pakistana dosegla v sredo, namreč vztrajata, da prekinitev ognja ne velja za Libanon, Iran pa trdi nasprotno in v napadih vidi kršitev dogovora.

Da mora biti v dogovor o prekinitvi ognja vključen tudi Libanon, je opozoril tudi španski premier Pedro Sanchez, ki je v sredo na družbenem omrežju X mednarodno skupnost pozval k obsodbi napadov. Mednarodna skupnost mora obsoditi to novo kršitev mednarodnega prava, Evropska unija pa mora začasno prekiniti izvajanje pridružitvenega sporazuma z Izraelom, je pozval Sanchez.

Španski zunanji minister Jose Manuel Albares pa je danes v Madridu napovedal, da bo Španija ponovno odprla svoje veleposlaništvo v Teheranu, ki ga je marca zaprla zaradi vojne.

Kitajska pa je danes opozorila, da nihče ne bi smel kršiti suverenosti in varnosti Libanona. "Libanonske suverenosti in varnosti se ne smeta kršiti. Varnost civilnih življenj in premoženja mora biti zagotovljena," je dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva in dodala, da je Peking pozval k zadržanosti in "umiritvi regionalnih razmer".

Izrael je v sredo izvedel silovite zračne napade na prestolnico Bejrut in druge dele Libanona. Napadi so prizadeli središče Bejruta in južna predmestja, vključno s stanovanjskimi in poslovnimi območji.

'Dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ne vključuje Libanona'

Izraelska vojska bo še naprej napadala cilje libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah, kjerkoli bo to potrebno, je danes izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki vztraja, da dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ne vključuje Libanona.

"Hezbolah še naprej napadamo z močjo, natančnostjo in odločnostjo. (...) Hezbolah bomo še naprej napadali, kjerkoli bo to potrebno, dokler ne bomo v celoti vzpostavili varnosti za prebivalce severa (Izraela)," je na omrežju X zapisal Netanjahu.

Benjamin Netanjahu na tiskovni konferenci
Benjamin Netanjahu na tiskovni konferenci
FOTO: AP

Izraelska vojska je medtem sporočila, da nadaljuje kopenske operacije na jugu Libanona in da je ponoči med drugim zadela dva ključna prehoda, ki da ju pripadniki Hezbolaha uporabljajo za premikanje orožja in druge opreme od severa proti jugu reke Litani.

Izrael je v sredo izvedel obsežne napade na Libanon, v katerih je bilo po zadnjih uradnih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih 203 oseb, več kot tisoč ljudi je bilo ranjenih.

Po navedbah izraelskih sil je bil v sredinih napadih ubit tudi Ali Jusuf Harši, nečak in tajnik vodje Hezbolaha Naima Kasema, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Libanonu sicer danes poteka nacionalni dan žalovanja za žrtvami sredinih izraelskih napadov, Hezbolah pa je ponoči v odgovor na napade proti severu Izraela izstrelil več raket.

Evropska komisija ostro obsodila izraelske napade na Libanon

EU najostreje obsoja nedavne izraelske napade na Libanon, je dejal tiskovni predstavnik komisije Anouar El Anouni, ki je opozoril na številne civilne žrtve in uničenje civilne infrastrukture.

"Takšna dejanja predstavljajo zelo resno eskalacijo in nesprejemljivo grožnjo za civilno prebivalstvo in regionalno stabilnost," je poudaril. Ponovil je potrebo po polnem spoštovanju mednarodnega prava in humanitarnega prava, ki zahtevata zaščito civilistov.

Ob dnevu žalovanja, ki so ga danes razglasili v Libanonu, je v imenu EU izrazil solidarnost z libanonskim ljudstvom.

Poudaril je, da si EU prizadeva za deeskalacijo in trajno prekinitev sovražnosti ter podpira libanonska prizadevanja za razorožitev proiranskega gibanja Hezbolah.

"Naša zavezanost Libanonu ostaja neomajna in stojimo ob strani Libanonu in libanonskemu ljudstvu," je zatrdil.

Kaja Kallas
Kaja Kallas
FOTO: Profimedia

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je pred tem na družbenem omrežju X prav tako opozorila na številne žrtve v Libanonu in opozorila, da pravica Izraela do obrambe ne upravičuje tako obsežnega uničenja.

"Izraelska dejanja močno obremenjujejo premirje med ZDA in Iranom," je sporočila in dodala, da bi moral dogovor o prekinitvi ognja vključevati tudi Libanon.

Izrael je v sredo izvedel obsežne napade na Libanon, v katerih je bilo po zadnjih uradnih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih 203 oseb, več kot tisoč ljudi je bilo ranjenih. Zaradi izraelskih napadov na Libanon je na preizkušnji dogovor o prekinitvi ognja, ki sta ga v sredo dosegla ZDA in Iran.

Predsednica: Dovolj je dovolj

Predsednica Nataša Pirc Musar je sporočila, da pozorno spremlja dogajanje v regiji, kjer je bilo razglašeno dvotedensko premirje, a nasilje in spopadi po njenih besedah ne pojenjajo. Opozorila je, da prebivalci Libanona še naprej trpijo zaradi silovitih napadov, saj razglašeno premirje te države ne vključuje in očitno ne velja za vse vpletene.

Razmere ostajajo kritične tudi v Gazi, kjer še naprej umirajo civilisti, ter na Zahodnem bregu, kjer se nadaljuje izganjanje Palestincev z njihovih domov. Predsednica je spomnila tudi na, kot je dejala, grožnje brez primere – od napovedi uničevanja mostov in elektrarn do celo obljub o "koncu civilizacije", če Iran ne bi izpolnil zahtev glede Hormuške ožine.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Aljoša Kravanja

Takšne grožnje je po besedah Pirc Musarjeve treba jemati skrajno resno. Opozorila je, da besede nosijo težo in da grožnja z uporabo sile ni skladna z mednarodnim pravom. Po njenem mnenju je zaskrbljujoča tudi normalizacija takšne retorike, ki se vse pogosteje instrumentalizira, celo kot priložnost za špekulacije na energetskih trgih.

Poudarila je, da tovrstne izjave namenoma ustvarjajo strah, tesnobo in nezaupanje med milijoni civilistov, tako na prizadetih območjih kot drugod po svetu. Zato jih je treba prepoznati kot resno grožnjo mednarodnemu miru in varnosti. Ob tem je ponovno pozvala države, zavezane miru, diplomaciji in mirnemu reševanju sporov, naj se združijo in nastopijo enotno.

"Dovolj je dovolj," je poudarila. Dodala je: "Za takšno retoriko mora veljati ničelna toleranca. Mir, dostojanstvo in varnost ljudi nimajo tržne vrednosti. V civiliziranem svetu so nedeljivi in neprecenljivi."

Golob podprl poziv k prekinitvi pridružitvenega sporazuma EU-Izrael

Tudi premier Robert Golob je ostro obsodil nadaljevanje izraelskih napadov na Libanon. Podprl je poziv španskega premierja Pedra Sancheza k prekinitvi pridružitvenega sporazuma EU-Izrael.

"Izrael kljub dogovoru o prekinitvi ognja napada Libanon na najhujši možni način. Priča smo neselektivnim napadom na gosto poseljena območja z zelo velikim številom civilnih žrtev, vključno z otroci," je glede na navedbe kabineta predsednika vlade sporočil Golob.

Dodal je, da Izrael neusmiljeno krši mednarodno pravo, ovira mirovna prizadevanja in še dodatno povečuje trpljenje libanonskega prebivalstva.

"Ne smemo dovoliti, da Libanon postane nova Gaza," je še sporočil predsednik vlade in dodal, da se pridružuje pozivu španskega kolega Sancheza, ki je Evropsko unijo v sredo pozval k začasni prekinitvi izvajanja pridružitvenega sporazuma z Izraelom.

Izrael Libanon Hezbolah ZN EU

'Teheranska cestnina': en dolar na vsak sod, ki ga prevaža tanker

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI46

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
09. 04. 2026 17.04
Svet bi bil lepši brez benija in donija
Odgovori
0 0
Huki
09. 04. 2026 17.01
Noben ne bo storil ničesar, ker Izrael obvladuje oz. ima pod kontrolo vse službe. Peščica lahko samo pokomentirajo po tv-ju malo proti.
Odgovori
+1
1 0
deratizacija
09. 04. 2026 17.01
Letamo okoli Lune, kot družba pa drvimo v propad.
Odgovori
+1
1 0
iziizi
09. 04. 2026 16.56
vse finance v europi imajo izraelci v rokah
Odgovori
+1
1 0
sseebbaa
09. 04. 2026 16.55
čez izrael ne smem nič napisat sicer sem brisan...svoboda tega portala v rokah židov
Odgovori
+2
2 0
Dan D
09. 04. 2026 17.03
že dolgo
Odgovori
0 0
Sredinc
09. 04. 2026 17.03
ce bi raziskoval kdo obvladuje oz kdo je lastnik evropejskih medijev bi prisel do zelo znanega priimka na R. :)
Odgovori
0 0
Nightrider
09. 04. 2026 16.54
Vsi samo govorijo, sankcij ali ukrepov ni nikjer na vidiku.
Odgovori
+1
1 0
sseebbaa
09. 04. 2026 16.54
čudno da so komentarji odprti?
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
09. 04. 2026 16.53
Mi jih pa še kar imamo v evropskih športnih tekmovanjih
Odgovori
+1
1 0
Bananistanec
09. 04. 2026 16.51
Kljub vsemu ni sankcij, ZAKAJ ?
Odgovori
+4
4 0
veneti
09. 04. 2026 16.54
pojdi vašega predsednika Bećirović naj uvede ne pa da tukaj bluziš
Odgovori
0 0
JAZsemTI
09. 04. 2026 16.50
Nekaj bo treba narediti s to “čivavo” preden zakuri cel planet🤔
Odgovori
+3
3 0
09. 04. 2026 16.50
Napade sta obsodila tudi golob in pirc musar ma kda koga boli k….za ta dva sploh nevejo gdo sta faaaaq…
Odgovori
-2
2 4
Wyatt
09. 04. 2026 16.49
Izrael je zlo , eu gleda stran. Zalostno
Odgovori
+9
9 0
Sixten Malmerfelt
09. 04. 2026 16.47
Ta svet vodijo sionisti! Sionist ackeman bo kupil za 56 milijard Universal Music Groupa, to bo največja glasbena založba na svetu.
Odgovori
+2
2 0
Pfolca
09. 04. 2026 16.45
Edino resnično dejstvo po mesecu dni “zmagovite akcije” Orangine. Glenn Diesen (profesor politologije in norveški analitik) je sporočil: pred mesecem dni so se pogajanja nanašala na bogatenje iranskega jedrskega programa in balističnih raket. Zdaj pa naj bi se pogajanja nanašala na to, da bo Iran zaračunaval prehod skozi Hormuško ožino in da bodo vse sankcije odpravljene.
Odgovori
+3
3 0
mungus
09. 04. 2026 16.44
1. bi bilo treba te izraelarje kateri si dovolijo hudiča in pol zategnat v kot potem bi se pa lažje pregovarjalo in zadihalo....dokler si bojo pa judi mislili da so kar nekaj več na tem svet bo pa do hudiča težko priti do miru.
Odgovori
+6
6 0
Podlesničar
09. 04. 2026 16.35
Dokler ne bo imel Iran jederskega orožja, ne bo mira.
Odgovori
+9
11 2
boslo
09. 04. 2026 16.40
Želja po jedrskem orožju ni želja po miru
Odgovori
-7
2 9
Pfolca
09. 04. 2026 16.52
Boslo še kako je, Bajseka iz Koreje severne nihče več ne gnjavi od kar je poizkusno zatresel goro, kar se tiče najbolj nevarnih oseb za mir na svetu je pa Orangina pred njim, to so dejstva, ki ne rabijo komentarja
Odgovori
+3
3 0
boslo
09. 04. 2026 16.58
Vsi liderji velesil so grožnja za mir, brez izjem
Odgovori
0 0
Desno
09. 04. 2026 16.33
Samu čisti ta Hezbollah Izrael. Do konca sedaj.... Sedja ali nikoli
Odgovori
-9
2 11
IQ200
09. 04. 2026 16.28
Pa kaj je s tem Izraelom? Ne razumem. Je bila leta 1948 ta država ustvarjena z namenom, da napada in uničuje nedolžno prebivalstvo? Naj se združijo na vzhodu vsi in naj jim že enkrat odgovorijo. Satajahuju pa sodit na sodišču za vojne zločine.
Odgovori
+13
16 3
Nežna dušca
09. 04. 2026 16.25
Edina rešitev za mir je zravnat Izrael.
Odgovori
+14
18 4
ho?emVšolo
09. 04. 2026 16.28
Rusi bi lahko posodili Irancem eno jedrsko konico.
Odgovori
+2
6 4
Luigi Taveri II.
09. 04. 2026 16.28
in jim dati prostor nekje v Utahu
Odgovori
+2
5 3
veneti
09. 04. 2026 16.41
ali pa vašo noro kao vero prepovedat pa bo mir na svetu. cel svet samo en problem vaša srednjeveška vera.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
