ZN in Rdeči Križ v Gorskem Karabahu: 'Prepozno je, kje so bili, ko smo stradali?'

Ob obisku pa so se soočili s kritikami, številni Armenci namreč trdijo, da so prišli prepozno. Združeni narodi sicer pravijo, da bodo tam spremljali kakšne so humanitarne potrebe ljudi, ki so ostali ter tistih, ki so še na poti. "Kaj pa sploh še lahko spremljajo?" je dejal eden izmed tistih, ki so prepotovali naporno tridnevno pot iz Stepanakerta do Erevana. "Nikogar več ni tam, vsi so odšli." Armenske oblasti so sporočile, da je do ponedeljka zvečer v Armenijo zbežalo več kot 100.000 ljudi. "Kje so bili mednarodni opazovalci, ko smo stradali? Zdaj je prepozno," so ogoročeni Armenci, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove.