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ZN: Izrael je na Zahodnem bregu zagrešil zločine proti človeštvu in vojne zločine

Ramala, 26. 10. 2026 15.33 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Zahodni breg

Izraelska vojska je v operaciji, ki se je začela v soboto, razselila 3189 ljudi v Hebronu na zasedenem Zahodnem bregu. Operacija sledi petkovemu oboroženemu napadu dveh Palestincev, v katerem sta umrla dva izraelska vojaka. Medtem so preiskovalci ZN opozorili, da je Izrael na Zahodnem bregu zagrešil zločine proti človeštvu.

V operaciji izraelske vojske, ki še poteka, je bilo razseljenih tudi 200 dojenčkov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila občina v Hebronu.

Pred tem sta v petek palestinska strelca ubila dva izraelska vojaka na kontrolni točki v bližini mesta. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je takoj po napadu, v katerem sta umrla tudi napadalca, napovedal obsežno operacijo na Zahodnem bregu.

Zahodni breg
Zahodni breg
FOTO: AP

Izraelske enote so nato v soboto vstopile v četrt Ein Deir Baha, kjer sta živela oba napadalca, in prebivalcem ukazale, naj odidejo.

Zločini proti človeštvu in vojni zločini na Zahodnem bregu

Medtem je neodvisna mednarodna preiskovalna komisija v okviru Združenih narodovo danes opozorila, da so izraelske sile na Zahodnem bregu, ki ga Izrael okupira od leta 1967, zagrešile zločine proti človeštvu in vojne zločine.

"Izraelske oblasti in sile so na Zahodnem bregu zagrešile zločine proti človeštvu, kot so iztrebljanje, mučenje, posilstva in druge oblike spolnega nasilja, ter preganjanje na podlagi prekrivajočih se diskriminatornih razlogov, pri čemer so v središču narodnost, rasa in etnična pripadnost," so v danes objavljenem poročilu navedli preiskovalci ZN.

Ob tem so še opozorili, da Izrael še naprej izvaja genocidna dejanja v Gazi. "Primeri, ki so bili preiskani za to poročilo, kažejo, da izraelske oblasti in sile še naprej izvajajo genocidna dejanja z genocidnim namenom, da v celoti ali delno uničijo Palestince v Gazi," so še zapisali.

Izraelska misija v Ženevi je poročilo v odzivu označila za del "kampanje dezinformacij" preiskovalne komisije, katere cilj je "demonizirati državo Izrael in njen obstoj prikazati kot zločinski". Mednarodno skupnost je pozvala, naj zavrne trditve preiskovalne komisije in zahteva njeno takojšnjo razpustitev.

V izraelskem napadu na Gazo več ubitih, med njimi otrok

V izraelskih napadih na taborišče za razseljene ljudi na jugu Gaze in drugod po enklavi je bilo ubitih najmanj pet ljudi, med njimi deklica, so danes sporočili tamkajšnji reševalci. V zadnjem dnevu je bilo v enklavi ubitih 13 ljudi, 60 pa ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik civilne zaščite v Gazi Mahmud Basal je za AFP sporočil, da so po zračnem napadu Izraela na taborišče zahodno od Han Junisa našli tri trupla, med njimi je bila deklica. Po podatkih ministrstva za izobraževanje v Gazi je bila stara sedem let. Naknadno je civilna zaščita sporočila, da so v izraelskem napadu umrle štiri osebe.

Tri smrtne žrtve so potrdili v bolnišnici Naser, kjer so na zdravljenje sprejeli še več ranjenih, med njimi otroka in žensko.

V operaciji izraelske vojske, ki še poteka, je bilo razseljenih tudi 200 dojenčkov.
V operaciji izraelske vojske, ki še poteka, je bilo razseljenih tudi 200 dojenčkov.
FOTO: AP

V ločenem zračnem napadu na četrt Rimal v Gazi je umrla ena oseba, tri so bile ranjene, so sporočili iz bolnišnice Al Shifa.

Izraelska vojska je za AFP sporočila, da preverjajo poročila o napadu.

Preko rumene črte, ki Gazo deli na dva dela

Medtem Izrael po navedbah varnostnega vira v Gazi napreduje preko t. i. rumene črte, ki Gazo deli na dva dela in označuje območje pod nadzorom izraelske vojske. Vir je za AFP pojasnil, da je "danes zjutraj na območje zahodno od rumene črte na vzhodnem delu Deir al Balaha napredovalo več tankov, vojaških vozil ob spremstvu vojaškega buldožerja".

Današnje napredovanje sovpada z obsežnim obstreljevanjem izraelskih sil proti vzhodnim in severnim območjem Deir al Balaha, kjer prebiva več sto razseljenih družin, je dodal vir.

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