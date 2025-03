ZN: Izraelsko naseljevanje Zahodnega brega je vojni zločin

"To, da Izrael na ozemlje, ki ga zaseda, premešča del svojega civilnega prebivalstva, je vojni zločin," je v izjavi povedal visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk . Izrael je pozval, naj z naseljevanjem na Zahodnem bregu nemudoma preneha in obstoječe naseljence umakne z območja.

"Naselitvena politika Izraela, njegova dejanja priključitve ter z njimi povezana diskriminatorna zakonodaja in ukrepi kršijo mednarodno pravo, kar je potrdilo tudi Meddržavno sodišče, in pravico Palestincev do samoodločbe," je dodal visoki komisar.