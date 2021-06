ZN Kanado in katoliško cerkev pozvali k temeljiti preiskavi smrti otrok

Od kanadske vlade zahtevajo, da opravi podobne preiskave v vseh nekdanjih internatih v državi, ki so v preteklosti služili za prisilno asimilacijo otrok staroselcev. Po njihovih navedbah je treba preiskati vse primere sumljivih smrti ali zlorab ter kaznovati tiste, ki so to izvajali ali prikrivali. Nesprejemljivo je, da bi Kanada in Vatikan pustila takšne grozote brez pregona, so poudarili.

Posmrtne ostanke 215 otrok so odkrili na zemljišču nekdanjega internata v bližini Kamloopsa, ki je bil največji od 139 internatov, ki so jih vzpostavili konec 19. stoletja. Z njim je v imenu kanadske vlade od leta 1890 do 1969 upravljala katoliška cerkev. V te šole so prisilno vpisali okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov. Učenci so bili pogosto fizično in spolno zlorabljeni, skušali so jih tudi odrezati od njihove kulture in jezika. Komisija za iskanje resnice in spravo je glede na dostopne informacije identificirala najmanj 3200 otrok, ki so umrli zaradi zlorab ali zanemarjanja, ko so obiskovali te šole. Točno število pa ostaja neznano.