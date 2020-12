ZN: Kljub pandemiji svet na poti segrevanja ozračja za več kot tri stopinje Celzija

Kljub pandemiji covida-19, ki je letos zmanjšala emisije toplogrednih plinov, svet ostaja na poti segrevanja ozračja za več kot tri stopinje Celzija do konca stoletja, so opozorili Združeni narodi. V danes objavljenem poročilu je Okoljski program Združenih narodov (Unep) pozval k hitrejšemu opuščanju rabe fosilnih goriv, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Svet se že sedaj sooča s pogostimi sušami, divjimi požari in super nevihtami zaradi segrevanja ozračja. "Leto 2020 je na poti, da postane najtoplejše leto doslej," je opozorila izvršna direktorica programa Inger Andersen. Z usmerjenim in premišljenim ukrepanjem po pandemiji pa bi lahko po njenih besedah pomembno vplivali na zmanjšanje toplogrednih plinov in upočasnjevanje podnebnih sprememb.