ZN: Maduro odgovoren za izginotja, mučenja, spolno nasilje in umore

Preiskovalna komisija ZN je v 411 strani dolgem poročilu navedla številne dokaze kršenja človekovih pravic, odkar je leta 2014 Madurov režim začel zatirati opozicijo. Med drugim so našli dokaze sistematičnega zapiranja nasprotnikov režima, izginotja, mučenja, spolnega nasilja in umorov.

Utemeljeno tudi domnevajo, da so venezuelski predsednik ter notranji in obrambni minister ukazali ali prispevali k zločinom, omenjenim v poročilu. "Dajali so ukaze, usklajevali akcije in dajali na razpolago sredstva za spodbujanje načrtov in politike, v okviru katerih so bili storjeni zločini," je dodala Valinasova.

Vodja komisije Marta Valinas je še opozorila, da ni šlo le za posamezne zločine in dejanja ter da so bili storjeni v skladu z državno politiko.

Komisija je preiskala 223 primerov, od tega jih je 48 podrobno orisala v svojem poročilu. Analizirali pa so še skoraj 2900 primerov, ki so imeli podoben vzorec nasilja in zločinov.

V Venezueli že več kot leto in pol poteka boj za oblast med Madurom ter vodjo opozicije in samooklicanim začasnim predsednikom Juanom Guaidojem. Guaidoju so podporo izrekle med drugim ZDA in številni evropske države, Madura pa med drugim podpirajo Rusija, Kitajska in Kuba. V državi sicer že leta poročajo o propadu vladavine prava in demokracije.