ZN objavili seznam podjetij, povezanih z izraelskimi naselbinami na zasedenih ozemljih

Poročilo, ki vsebuje seznam, je odgovor na resolucijo Sveta ZN za človekove pravice iz leta 2016, v kateri je pozval k pripravi baze podatkov vseh podjetij, ki sodelujejo v dejavnostih, povezanih z izraelskimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih.

Izrael je seznam označil za sramoten. "To je sramotna vdaja pritisku držav in organizacij, ki želijo škodovati Izraelu," je izjavil izraelski zunanji minister Izrael Kac.

Izraelske oblasti se bojijo, da bi seznam lahko vodil v bojkot podjetij, povezanih z izraelskimi naselbinami.

Palestinci so objavo seznama pozdravili kot zmago mednarodnega prava. "Objava seznama podjetij in subjektov, ki delujejo v naselbinah, je zmaga mednarodnega prava in diplomatskih prizadevanj," je sporočil palestinski zunanji minister Riad Malki.

"Zavedam se, da je to vprašanje bilo in bo še naprej močno sporno," je ob objavi seznama dejala visoka komisarka ZN za človekove praviceMichelle Bachelet. Ob tem je poudarila, da je bil seznam podvržen obsežnemu in podrobnemu revizijskemu postopku.

Na seznamu je 94 podjetij s sedežem v Izraelu, preostalih 18 pa jih ima sedeže v šestih drugih državah. V okviru priprave poročila so pregledali več kot 300 podjetij.